Сейчас самое время начать обсуждение новой программы с МВФ, – глава Нацбанка
Украина должна начать переговоры с Международным валютным фондом обсуждение новой программы
Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время пресс-брифинга.
"По нашему мнению, именно сейчас пора начать обсуждение новой программы с МВФ", - сказал он.
Шевченко также объявил о повышении центробанком учетной ставки с 10 до 25%. НБУ изменил обычную ставку впервые со времен полномасштабного вторжения России.
- Напомним, потребительские цены в мае выросли на 17%.
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