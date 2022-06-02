Сейчас самое время начать обсуждение новой программы с МВФ, – глава Нацбанка

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время пресс-брифинга.

"По нашему мнению, именно сейчас пора начать обсуждение новой программы с МВФ", - сказал он.

Шевченко также объявил о повышении центробанком учетной ставки с 10 до 25%. НБУ изменил обычную ставку впервые со времен полномасштабного вторжения России.

Напомним, потребительские цены в мае выросли на 17%.

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