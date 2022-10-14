Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Донечина всегда была и является сложным направлением, сейчас идут тяжелые обстрелы недалеко у Бахмута, Авдеевки, Марьинки, также на Краматорском направлении. Враг постоянно предпринимает попытки давления на Бахмут и Авдеевку, потому что эти города для него стратегически важны. Самое большое горячее направление. – это Бахмут", - отметил командир роты батальона "Свобода".



Евгений Оропай добавил, что известно о большом количестве кафиров, которые сидят в районе населенных пунктов Кременная, Зайцево и Сватово, поэтому украинские силы пробуют давить на противника, чтобы продвинуться немного дальше и взять Кременную.



"Ведутся тяжелые бои по всей линии фронта восточного направления. Страдают прифронтовые города от постоянных артобстрелов, а гражданские люди по настоящее время, как бы ни было для нас сложно, остаются в городах и не хотят уезжать, понимая риски для своей жизни", - заметил Оропай .

12 октября россияне ударили по центральному рынку Авдеевки в Донецкой области: 7 человек погибли, еще 12 пострадали

13 октября Генштаб ВСУ сообщил, что вражеские подразделения в Донецкой области начали получать распоряжения о временном прекращении наступательных действий.