Сейчас самое горячее направление в Донецкой области - Бахмут, - командир роты батальона "Свобода" Оропай
Евгений Оропай, младший лейтенант, командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины из Донбасса, сообщил, что многие оккупанты засели в районах Кременной, Зайцево и Сватового
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Донечина всегда была и является сложным направлением, сейчас идут тяжелые обстрелы недалеко у Бахмута, Авдеевки, Марьинки, также на Краматорском направлении. Враг постоянно предпринимает попытки давления на Бахмут и Авдеевку, потому что эти города для него стратегически важны. Самое большое горячее направление. – это Бахмут", - отметил командир роты батальона "Свобода".
Евгений Оропай добавил, что известно о большом количестве кафиров, которые сидят в районе населенных пунктов Кременная, Зайцево и Сватово, поэтому украинские силы пробуют давить на противника, чтобы продвинуться немного дальше и взять Кременную.
"Ведутся тяжелые бои по всей линии фронта восточного направления. Страдают прифронтовые города от постоянных артобстрелов, а гражданские люди по настоящее время, как бы ни было для нас сложно, остаются в городах и не хотят уезжать, понимая риски для своей жизни", - заметил Оропай .
- 12 октября россияне ударили по центральному рынку Авдеевки в Донецкой области: 7 человек погибли, еще 12 пострадали
- 13 октября Генштаб ВСУ сообщил, что вражеские подразделения в Донецкой области начали получать распоряжения о временном прекращении наступательных действий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.03
Покупка 40.03Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.37Продажа 39.49
- Актуальное
- Важное