English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Сейчас россияне пытаются брать в плен больше украинских военных, - боец ВСУ Охотин
Эксклюзив

Сейчас россияне пытаются брать в плен больше украинских военных, - боец ВСУ Охотин

6 июля, 2022 среда
07:55
война с Россией

Россия пытается брать больше пленных, чтобы проводить информационно-психологические спецоперации

Об этом боец ВСУ Петр Охотин заявил в эфире Еспресо.

"Я могу сказать о том, что Российская Федерация сделать по определенным пунктам, для того, чтобы воплотить свои идеи. Я заметил несколько тенденций. Кроме того, что Россия традиционно использует радиоэлектронную борьбу, потом артиллерию и пехоту, мной замечено то, что сейчас они действительно хотят пытаться брать в плен больше бойцов ВСУ", - сказал он

По его мнению, это аспект информационно психологической операции.

"Я разочарую российскую сторону, потому что такого полного окружения украинских Вооруженных сил за весь этот период не происходило. Когда командование видит то, что есть определенная угроза, мы делаем маневр и в данном случае, я не считаю, что это какая-то измена, потому что маневр – это живой элемент стратегии", – подытожил Охотин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
военные силы Украины
Военные новости
Война на Донбассе
Читайте также:
білоруські військові
4 июля, 2022 понедельник
В разведке объяснили, почему угрозы от белорусской армии для Украины сейчас не существует
Чалий
5 июля, 2022 вторник
Путин хочет столкнуть Лукашенко с НАТО, чтобы договариваться с Альянсом на равных, - дипломат Чалый
ЗСУ
5 июля, 2022 вторник
В августе ситуация на линии фронта может стабилизироваться, а ВСУ начать контрнаступление, - Згурец
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.2
    Покупка 34.2
    Продажа 35.05
  • EUR
    Покупка 35.24
    Продажа 36.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
6 июля
09:13
Полномасштабная война РФ против Украины: 346 детей погибли, более 645 ранены
09:12
Эксклюзив
Роман Костенко
Времени для контрнаступления осталось 2-3 месяца, воевать пехотой в сезон дождей нереально - полковник СБУ Костенко
09:11
В Полтавской области будут проводить учебные стрельбы, жителей общины Лубен призвали сохранять спокойствие
09:02
РФ распространяют новую манипуляцию: Запад "осознает", что россияне "возьмут" под контроль большую часть Украины
09:00
PR
Xiaomi анонсировали Mi Band 7 Pro с GPS и огромным экраном
08:58
Оккупанты ночью обстреляли село на Николаевщине, один человек погиб
08:49
Россияне не могут продвинуться на границе между Луганщиной и Донетчиной из-за потерь и нехватки боеприпасов, - Гайдай
08:34
Эксклюзив
Самое приоритетное направление для россиян в Донецкой области - Бахмут, - боец "Легиона Свободы" Морозов
08:27
Ингрида Шимоните
Литва предоставит Украине дополнительные €10 млн для восстановительных работ
08:23
ВСУ уничтожили два состава российских боеприпасов, опорные пункты и десяток вражеской техники
08:10
Борис Джонсон
Джонсон назначил новых министров вместо ушедших в отставку в знак протеста против его действий
08:00
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома
07:57
Враг наступает в районе Луганского и ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, - Генштаб ВСУ
07:40
Блинкен Лавров
Блинкен не планирует лично встречаться с Лавровым на G20
07:34
Узбекистан заявил об ракетном обстреле со стороны Афганистана
07:04
В Великобритании начинаются учения для украинских военных
06:48
Путин
В ISW назвали дальнейшие цели Путина после захвата Луганской области
06:01
Испания потратит на оборону дополнительно €1 млрд
05:58
Международная федерация хоккея отклонила апелляцию на отстранение РФ и Белоруссии
05:11
Антониу Гутерреш
Генсек ООН Гутерреш призвал начать восстановление Украины уже сейчас
04:42
В работе приложения "еТревога" произошел сбой: предупреждали об угрозе артобстрела Одессы
04:18
Дарио Срна
УЕФА помог нам выжить, но ФИФА этого не делает, - директор "Шахтера" Срна
03:31
На фото вертоліт Ка-52
Россия вертолетными ударами Ка-52 атаковала переправу через Ингулец на севере Херсонской области
03:11
РФ разместила в Черном море корабли с 32 крылатыми ракетами
02:59
Роналду согласился снизить зарплату, чтобы уйти с "Ман Юнайтед"
02:27
Укрзализныця
Укрзализныця увеличивает эвакуационный поезд из Донбасса
01:40
Украинка Киченок вышла в полуфинал парного Уимблдона
01:25
В Харькове раздались взрывы
00:59
"Динамо"
"Динамо" сыграло вничью с "Янг Бойзом" в благотворительном матче
00:49
Россия обстреляла 5 пограничных общин Сумщины
00:46
Эрдоган обещает достичь соглашения о "зерновых коридорах" через 7-10 дней
00:34
В Верховной Раде появился законопроект о свободном перемещении военнообязанных по территории Украины
00:24
Украинская ПВО уничтожила 9 крылатых ракет за 5 июля
00:20
Петиция о запрете очного обучения до завершения войны набрала необходимое количество голосов
00:02
Силы спецопераций совместно с артиллерией уничтожили российские РСЗО "Ураган"
2022, вторник
5 июля
23:57
Эксклюзив
Европарламент
ЕС планирует выделить Украине более 10 млрд евро до конца года, - корреспондентка Еспресо Высоцкая
23:51
В Мариуполе оккупанты захватили два иностранных корабля, - Reuters
23:37
Россияне посягают на часть Баренцева моря. В Норвегии возмущены
23:32
Давление на СМИ, химическая атака и беженцы из Украины: ЦПИ обнародовал новые фейки роспропаганды за минувшие сутки
23:24
Андрей Мельник
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ответил на обвинение в "банализации Холокоста"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV