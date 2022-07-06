Сейчас россияне пытаются брать в плен больше украинских военных, - боец ВСУ Охотин

Об этом боец ВСУ Петр Охотин заявил в эфире Еспресо.

"Я могу сказать о том, что Российская Федерация сделать по определенным пунктам, для того, чтобы воплотить свои идеи. Я заметил несколько тенденций. Кроме того, что Россия традиционно использует радиоэлектронную борьбу, потом артиллерию и пехоту, мной замечено то, что сейчас они действительно хотят пытаться брать в плен больше бойцов ВСУ", - сказал он

По его мнению, это аспект информационно психологической операции.

"Я разочарую российскую сторону, потому что такого полного окружения украинских Вооруженных сил за весь этот период не происходило. Когда командование видит то, что есть определенная угроза, мы делаем маневр и в данном случае, я не считаю, что это какая-то измена, потому что маневр – это живой элемент стратегии", – подытожил Охотин.