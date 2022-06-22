Сейчас Россия привлекает к мобилизации пенсионеров и тех, кто был в запасе - это сомнительного качества команда, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ Виктор Ягун убежден, что мобилизованные военные РФ не понимают, что происходит на фронтах и совсем не умеют воевать в современных условиях
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Вопрос не количества, сколько Россия может привлечь военных, а вопрос в том, чтобы этих людей одеть, обуть, вооружить и бросить в бой. Во-вторых, этими людьми нужно руководить, а руководить не кем. РФ сейчас привлекает к мобилизации пенсионеров и тех, кто был в запасе. Это очень сомнительного качества команда. Они не понимают, что происходит на фронтах и совсем не умеют воевать в современных условиях", - сказал Ягун.
Генерал-майор добавил, что вновь прибывшие мобилизованные российские военные будут воевать по тактике армии СССР.
"Последние боевые действия, которые они совершали – это или Чечня, или Афганистан. И все те вещи, которые они будут применять – это такая же тактика, которая была еще принята в концепции армии СССР. То есть снова масштабное применение артиллерии. Переброска значительных количеств бронетехники" , которой уже нет, оккупанты снимают с запасов уже, что могут", - отметил он.
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