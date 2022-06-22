Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Вопрос не количества, сколько Россия может привлечь военных, а вопрос в том, чтобы этих людей одеть, обуть, вооружить и бросить в бой. Во-вторых, этими людьми нужно руководить, а руководить не кем. РФ сейчас привлекает к мобилизации пенсионеров и тех, кто был в запасе. Это очень сомнительного качества команда. Они не понимают, что происходит на фронтах и совсем не умеют воевать в современных условиях", - сказал Ягун.



Генерал-майор добавил, что вновь прибывшие мобилизованные российские военные будут воевать по тактике армии СССР.



"Последние боевые действия, которые они совершали – это или Чечня, или Афганистан. И все те вещи, которые они будут применять – это такая же тактика, которая была еще принята в концепции армии СССР. То есть снова масштабное применение артиллерии. Переброска значительных количеств бронетехники" , которой уже нет, оккупанты снимают с запасов уже, что могут", - отметил он.

В Луганской области российские оккупанты устраивают утечку газа в многоэтажках, чтобы выгнать на улицу мужчин, скрывающихся от мобилизации

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