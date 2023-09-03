Сейчас Россией руководит не персонально Путин, а мафиозная структура, – российский диссидент Яковенко

Хотел бы сразу расспросить о самом важном сценарии - синдроме долгой войны в исполнении прокремлевских элит, в частности, речь идет о заявлениях Медведева о так называемой экзистенциальной войне России против Украины. И, конечно, как это дело на своей шкуре чувствуют рядовые россияне? Брянск, Псков. Понимаем, что войну можно играть в две стороны.

Что можно сказать о происходящем? Война действительно, вероятно, надолго. По крайней мере, было понятно, что с самого начала Путин, начиная эту войну, не понял вообще, что он сделал. Многое он не понял. Он не понял, что Украина – это большая европейская страна, что в Украине есть государственность, что в Украине есть народ, что в Украине есть армия, и что никаких шансов там не то, что Киев за три дня, но вообще никаких шансов нет при каких условиях захватить Украину, покорить ее и добиться своих целей у него нет. А сейчас война действительно приходит в Россию. Нельзя сказать, что она уже пришла в Россию, потому что все же большая часть России не чувствует войны. Она начала приходить осенью прошлого года, когда Путин объявил частичную мобилизацию и более миллиона человек бежали из России, уехали, потому что люди не хотели идти на войну. Подавляющее большинство в целом не понимает, зачем эта война нужна, кому она нужна и за что они воюют, за что умирают.

То, что происходило в последнее время, удары по военным объектам, расположенным на территории России, - это, скажем, действительно начало прихода войны в Россию. Пока это касается довольно небольшой части русских городов. К тому же существует огромная разница, когда мы говорим о том, что удары наносятся по российским объектам. Дело в том, что Украина все же бьет по военным объектам, в частности, в Пскове атакам подвергся военній аэродром, были уничтожены четыре самолета. В других городах тоже происходят удары по военным объектам, в принципиальном отличии от того, что делает Россия, ведь в то время, когда происходила эта атака дронов, российские ракеты атаковали Киев и там были человеческие жертвы. В этом принципиальная разница. То есть, война до сих пор ведется асимметрично - Россия бьет по украинским мирным городам и убивает мирных граждан, Украина в редких случаях отвечает по военным объектам и уничтожает военные цели. В этом принципиальная разница. Но не только в этом. Конечно, главное отличие в том, что война в основном идет на территории Украины, а не на территории России. Поэтому, когда мы говорим о том, что эта война явно затягивается, то это затягивание, безусловно, в интересах Путина. Это совершенно очевидно, потому что война все равно ведется на территории Украины. Украина становится главной жертвой, несмотря на то, что идет наступление. Наступление достаточно успешно, но тем не менее война продолжает вестись на территории Украины, гибнут мирные граждане Украины, уничтожается экономика Украины. Поэтому я думаю, что затягивание войны безусловно в интересах Путина.

Поэтому сейчас, когда речь идет о поставках оружия и о возможности завершить эту войну все-таки быстрее, не продлевать ее долго, не продлевать ее в течение нескольких лет, а закончить ее хотя бы в будущем году, это вопрос выживания Украины.

Несомненно, политическая воли руководства Украины, воли народа Украины и Вооруженных Сил достаточно для того, чтобы продолжать эту войну. Но здесь речь идет о том, насколько хватит ресурсов – материальных, человеческих.

Кремль выдает разные сигналы через своих людей. То есть, с одной стороны, это позиция Медведева, Соловьева, Гурулева, предлагающих ударить по Запорожской области тактическим ядерным оружием, с другой стороны, появляются те или иные аффилированные с Кремлем западные так называемые миротворцы – Орбан и так далее, которые начинают говорить: давайте о чем-то там договариваться

– Знаете, давайте по пунктам. Что касается позиции Орбана и других, кто сейчас требует мирных переговоров или мира. Обычно в таких случаях используется формула "мир в обмен на территории". Орбан – это все же отдельная история, такой себе троянский конь фашизма. Будем называть вещи своими именами – троянский конь фашизма в Евросоюзе и НАТО. Но в целом идея "мир в обмен на территории" не только венгерская, она еще и китайская, она еще и бразильская, она и африканская. То есть очень много таких вот доброхотов приезжали и предлагали Украине отдать оккупантам большую часть, как минимум 20% своих территорий. Понятно, что это все абсолютно пустые слова, ведь для того чтобы это произошло, нужны два обстоятельства. Во-первых, для того чтобы это произошло, нужно, чтобы граждане Украины с этим согласились, чего совершенно очевидно нет и не предполагается. Граждане Украины на это не пойдут. Не пойдет на это и политическое руководство Украины, на это не пойдут Вооруженные Силы. Предлагающие это люди не понимают сущности Украины. Украина – не такая вертикальная страна, где можно договориться с руководством и будет все так, как договорились. Украина – это страна горизонтальная, страна, в которой народ является субъектом, политическим субъектом. Несмотря на это, сегодня еще и армия является политическим субъектом, поэтому никаких шансов. Ну и, конечно, президент Зеленский сейчас просто освещает волю народа, поэтому никаких шансов заключить такое соглашение, договориться с Украиной о том, чтобы осуществить мир в обмен на территории, не существует.

И, несмотря на это, существует еще и другая сторона, которая тоже на это не пойдет. Я имею в виду Путина, потому что Путин начал эту войну. Да, возможно, ему и нужна была бы сейчас передышка, но, скажем, эту передышку он будет использовать для перевооружения, для модернизации армии, для мобилизации, обустройства и последующей войны. Но ни в коем случае он не прекратит войну. Среди прочего война не прекратится ни при каких обстоятельствах при пребывании Путина во власти. Путин не может сейчас остановить войну просто потому, что вся его власть основана на том, что война продолжается. Потому это абсолютно утопический сценарий.

Что касается этих турбопатриотов, требующих атомную бомбу, вы назвали их имена. Это генерал Гурулев, это Владимир Соловьев и еще бесконечное количество таких же сумасшедших, которые создают свою политическую капитализацию путем таких восклицаний, за счет того, что они периодически впадают в такую управляемую истерику. Приблизительно, если поставить рядом вопли Владимира Соловьева и Пригожина, который кричит: "Шойгу, Герасимов, где снаряды", то мы увидим, что это практически братья-близнецы. Только Соловьев не упоминает фамилий Шойгу и Пригожина и не называет Путина счастливым дедушкой. То есть, вся разница лишь в том, что Соловьев не называет имен, но в целом его риторика точно повторяет риторику Пригожина, риторику Гиркина-Стрелкова, который сейчас находится в тюрьме. Все это одна линия на эскалацию, на развязывание войны вплоть до атомной, на мировую войну. То есть говорить о качестве рациональных компонентов этих людей здесь не приходится, потому что еще раз подчеркиваю: это какая-то спекуляция, это впадание в некую управляемую истерику. Понимаете, такое бывает у уголовников, начинающих публично резать себе руки для того, чтобы добиться каких-то результатов. Ну примерно для того, чтобы боялись, или для того, чтобы отжать имущество. То есть это достаточно прагматические люди, хорошо понимающие, что они делают.

В этом случае речь идет об обслуживании одного из кремлевских кланов.

Дело в том, что когда Путин начал эту войну, на этом закончился его персоналистский режим, и вот эта мафиозная структура, которой действительно управляет Россия, сейчас представлена некоторыми кланами.

Они не слишком строго делятся по ведомственной принадлежности, то есть к одному клану могут относиться и члены коллегии ФСБ, и члены коллегии министерства обороны вперемешку. Вопрос состоит в том, каковы источники их финансирования. Если это ВПК, они выступают за продолжение войны. Так получилось, что они выступают и за продолжение и за эскалацию войны. Если это, например, сырьевой бизнес, нефть и газ, тогда они выступают за то, чтобы эта война либо сворачивалась, либо шла в таком вялом положении. То есть вопрос финансирования. Дело в том, что вот чем принципиально отличается путинский режим – он отличается тем, что при нем абсолютно все коммерциализировано и все пронизано коррупцией. Среди них и ФСБ, в том числе и главное управление разведки.

Какое количество генералов ФСБ стояло за этим мятежом? Наверняка в дальнейшем какое-нибудь расследование будет, которое ответит на этот вопрос. Они были заинтересованы в том, чтобы руками Пригожина сократить власть Путина для того, чтобы достигать своих коммерческих целей.

Пригожина убили, обнулили влияние тех людей, которые на него ставили. Понимаем, что Путин в этом серьезно потерял. Путин продемонстрировал перед своими элитами, что он не способен ни к каким договоренностям, он не способен договариваться. Он договорился с Пригожиным и после этого еще два месяца – и нет ни Пригожина, ни Уткина.

Путин использовал эти два месяца, потому что ему нужно было полностью обезвредить Вагнера. Он прекрасно понимал, что уничтожение Пригожина сразу после того, как они встретились в Кремле, или убийство, арест Пригожина сразу в Кремле, когда они встретились после этого недомятежа, могло привести к серьезному выступлению ЧВК Вагнера. При том что, безусловно, это не та сила, которая может противостоять всей машине минобороны. Но там еще неизвестно, как бы поступили войска, силовые структуры.

Поэтому Путин эти два месяца, прошедшие от мятежа и до показательной казни Пригожина, занимался, достаточно технично сделал все.

У ЧВК Вагнера отобрали их базы, их разоружили, у них отобрали бронетехнику, тяжелое оружие, их рассредоточили. Большинство влили в министерство обороны, остальную часть отправили в Беларусь и в целом лишили возможности какого-либо организованного сопротивления. Потому что даже достаточно компактная часть, примерно две бригады, которые были сконцентрированы в Беларуси, были лишены тяжелого вооружения и, в частности, представить себе, что такими силами можно было, скажем, двинуться на Москву, отомстить за Пригожина и т. д., это из области фантастики. Тем более не на чем – у них отобрали танки.

И сейчас плюс к этому, безусловно, нужно было как-то установить контроль за гигантской финансовой империей Пригожина, которая составляет несколько десятков миллионов долларов. Прежде всего, это контроль над примерно 13 африканскими странами. Ну присутствие ЧВК Вагнера известно в четырех африканских странах, но щупальца там тянутся достаточно серьезно. В частности то, что произошло в течение этих двух месяцев. Путин занимался и при живом Пригожине, он уничтожал его наследство. У Пригожина была полностью разрушена его медиаимперия, а значимость медиаимперии Пригожина – это фабрика троллей, это средство массовой информации достаточно эффективное, которое было просто отобрано у Пригожина безвозвратно. Кроме того, начался процесс вытеснения Пригожина из Африки, Ближнего Востока. Окончательно был вытеснен Вагнер из Сирии. То есть этот вопрос уже безоговорочного вытеснения, а у остальных с руководством африканских стран, где дислоцировались бойцы Вагнера, были проведены переговоры о том, что мы можем сменить руководство ЧВК Вагнера, не против ли вы? Практически все, включая руководство из ЦАР и основной базой присутствия ЧВК Вагнера, сказали, что нам нужно сохранить отношения с российской империей. Потому, кто там будет представлять это неважно. И в результате на самом деле вместо Пригожина на Африку брошен заместитель начальника главного разведывательного управления. Я все никак не выучу, как правильно называется в новой русской нумерологии это название, я еще называю ГРУ. Так вот заместитель начальника ГРУ генерал-майор Аверьянов – это нечто типа современного Судоплатова, ведь именно генерал-майор Аверьянов стоит за большей частью тех терактов, которые Россия совершает за границей – это отравление Скрипалей и так далее. То есть это действительно вот такой современный судоплатов, который стоит за очень многими терактами, за многими преступлениями России по всему миру.

Так вот генерал-майор Аверьянов сейчас уже начал свои действия либо по переподчинению ЧВК Вагнера в Африке, либо по замене этой структуры своими людьми.

Как там он будет дальше действовать, это неважно. Но самое главное, что в таком случае вместо Пригожина, фактически по статусу… Кто он такой по статусу? Он пешеход просто, обычный пешеход.

А Путин после гибели Пригожина как будет сейчас себя вести?

Я думаю, что Путин действительно на время укрепил свою власть, потому что эта показательная казнь Пригожина в целом говорит, что теперь он будет управлять с помощью страха.

Если до июня этого года, скажем, власти Путина перестали быть персоналистскими, то есть он многое не контролировал, то сейчас он пытается восстановить свою персоналистскую власть и диктатуру.

И в значительной степени у него это выходит. Но здесь один только вопрос: дело в том, что это все очевидно временно и очень неустойчиво, ведь сегодня он пытается управлять с помощью страха. Почему показательно казнили Пригожина? Почему его по-тихому не устранили в Африке, например? Почему его не отравили, как обычно это делается в путинской России? Почему не устроили ему автомобильную катастрофу или просто не пристрелили, для чего были все возможности? Это было сделано потому, что потребовалась показательная казнь. И для того, чтобы мало кому могло прийти в голову каким-то образом выступать против Путина. А при явном поражении в войне такие настроения, безусловно, будут появляться. Потому что с начала этой войны жизнь не только обычных россиян, но и представителей путинской верхушки стала гораздо хуже. Это очевидно. То есть модель, когда российская верхушка, называющая себя элитой, могла грабить и воровать в России, а тратить за границей, эта модель прекратилась. Хуже стали жить почти все олигархи, почти все руководители путинских ведомств и так далее. Совершенно все они находятся под санкциями. Совершенно все они в той или иной степени лишились своих активов за рубежом, большинство потеряло возможность обучать своих детей за границей, покупать там виллы и прочее. Поэтому жить они стали хуже все. Среди прочего они понимают это. Вы упомянули здесь и генерала Гурулева, и Владимира Соловьева. И вот эта истерика, которую Соловьев там закатывает круглосуточно, свидетельствует о страхе. Он прекрасно понимает, что в конечном счете он вполне может разделить судьбу Юлиуса Штрайхера - самого отвратительного фашиста времен Третьего рейха. Ну только с разницей, что, скорее всего, по результатам трибунала его не повесят, а присудят пожизненное заключение.

Во всех их находится этот ужас. Поэтому в общем я думаю, что те люди, которые командуют большим количеством вооруженных людей, у них в голове в любом случае присутствует мысль о том, что все это можно было бы закончить с помощью какой-либо спецоперации – современного варианта окончившего жизнь русского императора Павла І. В этом случае не обязательно, чтобы это была табакерка, платок или шарф, но что-то в этом роде. И я абсолютно уверен, что такие мысли у многих представителей российской верхушки присутствуют. Я не сомневаюсь ни на секунду, что такие идеи существуют у многих: и у генералов, и у сотрудников и членов коллегии ФСБ, и так далее. И вот для того, чтобы эти мысли не превратились в действия, как раз и нужна была показательная казнь Пригожина. Насколько он сможет, скажем, устранить эту реальность, по крайней мере, если до 24 февраля прошлого года такой вариант развития событий был крайним и маловероятным, практически исключенным, то сейчас он существует. Поэтому да, Путин укрепил свою власть, безусловно, сейчас, но в то же время увеличил вероятность такого вот завершения своей жизни.