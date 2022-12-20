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Война с Россией: хроника
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Сейчас РФ думает сломать ход войны, но еще несколько тяжелых месяцев и будет вынуждена сесть за стол переговоров, – советник главы МВД

20 декабря, 2022 вторник
10:30
война с Россией

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что Украину предстоит еще несколько тяжелых месяцев войны, но после этого Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам Денисенко, пока рано говорить об окончании войны, поскольку нет даже никакой модели переговоров нет. Причиной тому является то, что россияне считают, что могут изменить ход войны в свою пользу.

"В принципе, ни одной модели переговоров нет, потому что россияне считают, что с помощью мобилизации и каких-то их "замыслов" они смогут сломать ход войны, а потому считают, что еще рано садиться за стол переговоров. Поэтому, считаю, еще будет впереди у нас очень тяжелые несколько месяцев, но после этого россияне будут просто вынуждены садиться за стол переговоров", – сказал Денисенко.

  • Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что для завершения войны, развязанной РФ, Украине не нужен стол переговоров.

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