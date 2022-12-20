Сейчас РФ думает сломать ход войны, но еще несколько тяжелых месяцев и будет вынуждена сесть за стол переговоров, – советник главы МВД

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам Денисенко, пока рано говорить об окончании войны, поскольку нет даже никакой модели переговоров нет. Причиной тому является то, что россияне считают, что могут изменить ход войны в свою пользу.

"В принципе, ни одной модели переговоров нет, потому что россияне считают, что с помощью мобилизации и каких-то их "замыслов" они смогут сломать ход войны, а потому считают, что еще рано садиться за стол переговоров. Поэтому, считаю, еще будет впереди у нас очень тяжелые несколько месяцев, но после этого россияне будут просто вынуждены садиться за стол переговоров", – сказал Денисенко.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что для завершения войны, развязанной РФ, Украине не нужен стол переговоров.