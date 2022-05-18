Сейчас РФ будет активно использовать авиацию для приостановки нашего наступления, поэтому необходимо активизировать средства ПВО, — Згурец
Военный эксперт Defence Express Сергей Згурец уверен, что оккупанты сейчас будут делать упор на использование именно средств авиации, чтобы остановить наше наступление. Об этом свидетельствуют данные разведки
Такое мнение он высказал в эфире Espresso.
"Есть информация о передислокации одного из полков бомбардировщиков СУ-34 из центральной части России непосредственно на 30-40 км с границей в Белгородской области. На этот аэродром уже прибыли технические средства, наши военные ожидают, что дальше прибудут российские бомбардировщики. Так оккупанты хотят затормозить наше продвижение, нам необходимо подтягивать средства ПВО", – подчеркнул Згурец.
Также эксперт добавил, что у врага нет сил и ресурсов действовать одновременно на восточном и южном направлениях, поэтому скорее всего станет понятной ситуация на Донбассе, а тогда можно ожидать перемен на Юге.
"Те же американцы подчеркивают, что у оккупантов нет возможности действовать одновременно и на направлении Изюма, Северодонецка, Лисичанска и в направлении Юга. Для этого врагу не хватает сил. Думаю, сначала станет понятна перспектива российских войск именно на Донбассе, а после этого можно ожидать какой-то трансформации на Юге", – подытожил он.
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