Такое мнение он высказал в эфире Espresso.



"Есть информация о передислокации одного из полков бомбардировщиков СУ-34 из центральной части России непосредственно на 30-40 км с границей в Белгородской области. На этот аэродром уже прибыли технические средства, наши военные ожидают, что дальше прибудут российские бомбардировщики. Так оккупанты хотят затормозить наше продвижение, нам необходимо подтягивать средства ПВО", – подчеркнул Згурец.



Также эксперт добавил, что у врага нет сил и ресурсов действовать одновременно на восточном и южном направлениях, поэтому скорее всего станет понятной ситуация на Донбассе, а тогда можно ожидать перемен на Юге.



"Те же американцы подчеркивают, что у оккупантов нет возможности действовать одновременно и на направлении Изюма, Северодонецка, Лисичанска и в направлении Юга. Для этого врагу не хватает сил. Думаю, сначала станет понятна перспектива российских войск именно на Донбассе, а после этого можно ожидать какой-то трансформации на Юге", – подытожил он.

Оккупанты хотят оттянуть наши силы с Востока и Николаевщины на Сумы, - полковник СБУ Костенко

РФ 17 мая потеряла на Востоке 110 оккупантов, 6 БМП, 3 артиллерийские системы и 2 БпЛА.

Украинская артиллерия и авиация поразила 110 позиций РФ на Юге, уничтожены два склада боеприпасов

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