"Сейчас решается судьба глобальной безопасности": Зеленский выступил перед парламентом Австралии и призвал усилить санкции против РФ

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на выступление Владимира Зеленского.



Президент подчеркнул, что если бы мир наказал Россию за нападение на Украину в 2014 году, широкомасштабного вторжения в 2022 году не произошло бы.



Также Зеленский предупредил австралийский парламент о грядущих глобальных последствиях, если России позволят продолжить вторжение в его страну. По его словам, с Кремля возьмут пример другие страны, которые имеют "подобные стремления".



"Судьба глобальной безопасности решается сейчас", – подчеркнул он.



Зеленский упомянул об открытых угрозах применения ядерного оружия РФ, подчеркнув, что ни одна страна мира не будет гарантированно защищена от заражения в случае такого шага Путина.



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