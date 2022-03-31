"Сейчас решается судьба глобальной безопасности": Зеленский выступил перед парламентом Австралии и призвал усилить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед австралийским парламентом, где призвал усилить санкционное давление на РФ
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на выступление Владимира Зеленского.
Президент подчеркнул, что если бы мир наказал Россию за нападение на Украину в 2014 году, широкомасштабного вторжения в 2022 году не произошло бы.
Также Зеленский предупредил австралийский парламент о грядущих глобальных последствиях, если России позволят продолжить вторжение в его страну. По его словам, с Кремля возьмут пример другие страны, которые имеют "подобные стремления".
"Судьба глобальной безопасности решается сейчас", – подчеркнул он.
Зеленский упомянул об открытых угрозах применения ядерного оружия РФ, подчеркнув, что ни одна страна мира не будет гарантированно защищена от заражения в случае такого шага Путина.
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