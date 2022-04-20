Сейчас речь не идет о полноценном вступлении в ЕС, это перспектива на следующие 5-10 лет, нужно реально оценивать ситуацию, - председатель правления Института мировой политики

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.

Шлинчак отметил: "Будем реалистами – сейчас не идет речь о полноценном вступлении в Европейский Союз. Все-таки это такая среднесрочная перспектива на, возможно, следующие 5-10 или же 15 лет".



Эксперт подчеркнул, что сейчас речь идет о том, что Украине действительно можно претендовать на кандидатство в члены ЕС. "Некоторые страны также проходили эту процедуру, это тоже занимало определенное время. Так что новости о том, что уже летом Украина станет членом ЕС - это такое себе выдавание желаемого за действительное", - сказал он.

