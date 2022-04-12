Сейчас речь идет о выживании страны: не только военном, но и экономическом, - Минфин призвал Запад увеличить помощь Украине
Из-за войны с Российской Федерацией в Украине стремительно растет разница между расходами и доходом
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал Financial Times.
По словам Марченко, в марте государственные расходы превысили доходы почти на 2,7 млрд долларов. В то же время Украина ожидает, что разница вырастет до 5-7 млрд долларов в апреле и мае.
Валовой внутренний продукт в текущем году составил 164 млрд долларов.
"Мы находимся в большом стрессе, в самом плохом (финансовом, - ред.) положении. Сейчас речь идет о выживании нашей страны. Если вы хотите, чтобы мы продолжали вести эту войну, чтобы мы победили в этой войне, тогда помогите нам", - заявил Марченко .
- Напомним, согласно данным продовольственной ассоциация при ООН, в результате войны на территории Украины цены на продукты в мире обновили исторический максимум.
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