"Нам важно говорить не только об ударных, но и о разведывательных возможностях прежде всего. Сейчас расширяется спектр новых услуг - допуск Украины к значительно большему количеству спутниковых снимков, которые, в частности, получают разведывательные самолеты США или НАТО. Их особенность в том, что эти данные могут получаться и под облаками, и при любых других условиях", - подчеркнул Згурец.

Эксперт добавил, что очень значительна подготовка личного состава для использования нового оружия, а также применения новых подходов тактики войны.



Мне очень интересна детализация по подготовке личного состава, поскольку важно обеспечить эффективный подход обучения бойцов. Это нужно для эффективного взаимодействия новых вооружений от западных партнеров и новых подходов к ведению боевых действий. Также, условно говоря, чтобы мы не повторяли какие-то российские или советские стратегии по использованию артиллерии и на этом ограничивали свои подходы к гибким и технологическим действиям против врага", - сказал он.

Украина получила от США военной помощи более чем на 6,3 млрд долларов, около 5,6 миллиарда долларов выделили после начала вторжения России. Министерство обороны США обнародовало список переданной военной помощи

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