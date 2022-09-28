Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Можно констатировать, что какие-то протесты в России уже проходят. Отмечаю, что хоть какие-то протесты. Поскольку в некоторых регионах России протесты просто вообще невозможны. Мы это уже все увидели. Видели, сколько людей вышло на улицы, чтобы противостоять власти. Это ничтожное количество ", – объяснил эксперт.

Эксперт убежден, что в ближайшее время не следует ожидать масштабных протестов в России.

"Очень интересные процессы мы увидели в Дагестане. Там произошли и происходят интересные события, которые нетипичны для Российской Федерации. Поскольку масштабных протестов в России за последние годы не было. Особенно, когда это касалось определенных государственных решений. События в Дагестане могут начать процесс активизации россиян против решений их власти. Однако не следует ожидать масштабных протестов по всей территории России. То, что мы видели в Дагестане, довольно трудно назвать масштабными протестами", - добавил он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. После объявления частичной мобилизации в России запретили выезд за границу всем стоящим на военном учете.

25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками . На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились и дали отпор силовикам.

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