Сейчас происходит новый тип войны, а россияне воюют мерками Второй мировой, - глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Кузан
Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, отметил, что украинские силы ведут боевые действия в современных условиях, при которых воюют дронами, работают дальнобойные ракеты, потому что это война больших расстояний
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Мы сейчас реализуем новый тип войны против России. Россияне продолжают жить и воевать мерками Второй мировой войны, когда идет бой за каждый метр, клочок села или города. Они заваливают передовые позиции снарядами, затем идет пехота с подкреплением танков, и так противник выдавливает очередные рубежи. Мы показываем, что в современных условиях идет война дронов, работают дальнобойные ракеты, потому что это война больших расстояний. Конечно, это война артиллерии, но и высокоточной артиллерии, поэтому и важно отрезать логистические пути противника, их склады обеспечения, соответственно отрезать целые вражеские группировки", - объяснил Сергей Кузан.
Кузан привел пример событий на Киевщине, где не бились за позицию или кто какое село перетянет, а создавали условия для врага, чтобы оставаться ему на позициях было бесперспективно.
- 20 августа ВМС ВСУ сообщили, с 13 по 19 августа ВМС ВСУ уничтожили более 180 оккупантов, 19 минометных расчетов, три танка и два командно-наблюдательных пункта
- Также с 24 февраля по 20 августа Россия потеряла около 44,9 тыс. военных, 4212 бронемашин, 1907 танков, 1018 систем артиллерии, 3137 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 266 РСЗО
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