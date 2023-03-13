Сейчас пришел наш "43-й"
Свой "41-й" мы прожили весной 2022 года, когда россияне с помощью блицкрига планировали завоевать всю Украину
Это им не удалось, и войну они проиграли — то есть ни один послевоенный строй уже не будет для них лучше довоенного.
Затем до конца года продолжался наш "42-й", во время которого россияне пытались сконцентрировать усилия на юге и пробить коридор в Приднестровье. Тогда их идеей было разбить Украину на две части по корейскому сценарию. С освобождением Херсона этот план тоже провалился, а с ним и возможность свести войну к ничьей.
Читайте также: Россия — действительно отдельный мир?
Сейчас пришел наш "43-й", а значит, у россиян осталась всего одна попытка переломить ход событий мощным ударом. Варианты: из Донбасса на Харьков-Полтаву или с юга - на Запорожье-Днепр. Вангую, что и эта попытка провалится
Если моя аналогия верна, то сейчас пришел наш "43-й", а значит у россиян осталась всего одна попытка переломить ход событий мощным ударом. Варианты: из Донбасса на Харьков-Полтаву или с юга — на Запорожье-Днепр. Вангую, что и эта попытка провалится. После этого до конца года придет время освободить юг (относительно Крыма и Донбасса не буду спешить).
Можете бросать тапочками, но желательно мягкими домашними.
Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.07
Покупка 38.07Продажа 38.86
-
EUR
Покупка 40.06Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное