Это им не удалось, и войну они проиграли — то есть ни один послевоенный строй уже не будет для них лучше довоенного.

Затем до конца года продолжался наш "42-й", во время которого россияне пытались сконцентрировать усилия на юге и пробить коридор в Приднестровье. Тогда их идеей было разбить Украину на две части по корейскому сценарию. С освобождением Херсона этот план тоже провалился, а с ним и возможность свести войну к ничьей.

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Сейчас пришел наш "43-й", а значит, у россиян осталась всего одна попытка переломить ход событий мощным ударом. Варианты: из Донбасса на Харьков-Полтаву или с юга - на Запорожье-Днепр. Вангую, что и эта попытка провалится

Если моя аналогия верна, то сейчас пришел наш "43-й", а значит у россиян осталась всего одна попытка переломить ход событий мощным ударом. Варианты: из Донбасса на Харьков-Полтаву или с юга — на Запорожье-Днепр. Вангую, что и эта попытка провалится. После этого до конца года придет время освободить юг (относительно Крыма и Донбасса не буду спешить).

Можете бросать тапочками, но желательно мягкими домашними.

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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