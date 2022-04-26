Сейчас Приднестровье формируется россиянами как плацдарм на Западе – и не только против Украины, но и против Молдовы
Генерал армии Украины Николай Маломуж убежден, что для оккупантов теперь стоит не только вопрос Украины, но и захват Молдовы
Об этом говорится в эфире Эспрессо.
Маломуж заметил, россияне считают, что Молдова совершенно не боеспособна, кроме того, они хотят восстановить так называемый анклав по границам СССР.
"Сегодня российское ФСБ и вообще ГРУ (ред. Главное расследственное управление России) проводят спецоперации такие, как они когда-то проводили в период чеченской войны. Это взрывы, проведение каких-то спецопераций по захвату отдельных объектов. Поэтому как раз Приднестровье сегодня формируется как плацдарм на Западе – и не только против Украины, но и против Молдовы", – подчеркнул Маломуж.
- Напомним, 25 апреля в здании "Министерства государственной безопасности" в городе Тирасполь в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы – это был обстрел из гранатомета. Главное управление украинской разведки назвало это провокацией ФСБ
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