Сейчас предпосылок для введения усиленного карантина нет, - КГГА

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, передает пресс-служба КГГА.

"Город возлагается на ответственность бизнеса. Сегодня мы не имеем предпосылок для введения ограничений. Однако, чтобы избежать так называемого локдауна, должно быть максимальное количество привитых, защищенных граждан. Тем более, что вступают в действие новые правила Кабмина, по которым приоритет - у трудовых коллективов, которые будут иметь высокий уровень иммунизации", - отметил он.

В КГГА отметили, что массовая вакцинация и меры безопасности помогут пережить всплеск заболеваемости без введения жесткого карантина. В частности, не будет ограничиваться доступ к транспорту, а предприниматели не испытывают значительные потери.

В течение суток 15 сентября было зарегистрировано 5744 новых случая COVID-19 (в том числе 629 детей и 95 медработников), 101 человек умер, 1499 пациентов выздоровели.

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