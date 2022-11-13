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Эксклюзив

Сейчас появляются новые условия для наступления Украины. РФ ищет возможности его остановить, - военный эксперт Самусь

13 ноября, 2022 воскресенье
21:06
война с Россией

У ВСУ появляются новые условия для наступления, а Россия пытается его остановить и собрать больше сил на Запорожье, Хесонщине и на севере Украины.

Об этом рассказал военный эксперт, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире Еспресо.

Военный эксперт отметил, что не понимает, почему американский генерал Марк Милли считает, что ВСУ достигли максимума и в дальнейшем нужно готовить политическую основу для переговоров с РФ.

"Сейчас создаются новые условия, чтобы Украина продолжила наступательные действия, и как раз Россия ищет возможности для остановки украинского наступления и получения передышки или даже начала консультаций, чтобы собрать резервы, возможно, на Севере - в Беларуси, подтянуть больше сил в Мелитополь и построить более мощные оборонные позиции и обеспечение на левом берегу Херсонщины. У россиян очень много задач, для которых нужно время. И то, что Украина им сейчас его не дает, активизируя свое наступление - действительно проблема".

  • 11 ноября ВСУ вошли в Херсон. Город деоккупировали.
  • 13 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают силы в Мелитополе Запорожской области. В то же время в Херсонской области количество вражеских военных уменьшается.

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