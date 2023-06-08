Об этом информирует глава Херсонской ОВ Александр Прокудин .

"Несмотря на бешеную опасность и постоянные российские обстрелы, продолжается эвакуация из зоны подтопления", - рассказал глава области.

По состоянию на 6 часов опасные территории покинули 1999 мирных жителей. Больше всего людей эвакуировали из микрорайона Корабел – 1495 год.

Сообщается, что затоплено 600 квадратных километров Херсонской области, из них 32% – правобережье и 68% – левый берег. Средний уровень подтопления – 5,61м.

"Люди устали, но обеспечены и накормлены. Желание уезжать дальше, в другие области желания нет", – добавил Прокудин.

Глава ОВА напомнил, для эвакуации необходимо звонить на горячую линию ОВА и службам спасения.

В ГСЧС говорят, что по состоянию на 08:00 эвакуировали 1995 человек, из которых 103 - дети.

Также спасены 334 мирных жителя, в том числе 15 детей. 168 украинцам оказана психологическая помощь.

Согласно предварительным данным, на правом берегу реки Днепр подтоплены 20 населенных пунктов и 2629 домов.

Разрушение и опасность: что говорят в Укргидроэнерго и МВД

Укргидроэнерго сообщает, что в настоящее время идет разрушение водосливной плотины и земляной вставки между зданием станции и шлюзом.

По состоянию на 08.00 уровень водохранилища в районе Никополя составляет 13,05 м.

"Для уменьшения подтоплений корректируется режим работы гидроэлектростанций и накапливается вода выше Каховской ГЭС в других водохранилищах Днепровского каскада. Укргидроэнерго и Укргидропроект разрабатывают проект по возведению перемычки Каховского водохранилища для восстановления уровня воды до отметки до подрыва", - отчитывается прессслужба.

МВД Украины призывает жителей прибрежных территорий не трогать опасные предметы и звонить на 101.

"Стремительное течение поднимает из почвы мины и неразорванные боеприпасы. Они дрейфуют по Днепру и непредсказуемо могут разорваться. Также течение их может выносить на берег в районах разлива, что очень опасно для людей", - рассказывают в пресс-службе.

С Правилами минной безопасности можно ознакомиться здесь.

Подрыв Каховской ГЭС: заявления и ситуация на юге

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву. Кроме того, Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.

В Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.

В частности, днем 7 июня в Минздраве допустили вероятность вспышки холеры и предупредили об опасности ботулизма в результате подрыва ГЭС. Также там призвали пить только привозную или бутылированную воду и дало другие советы украинцам для снижения риска инфекционных заболеваний.

К вечеру вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области разрушены и затоплены мосты и огороды.

Кроме того, стало известно о затоплении единственного в Украине государственного осетрового завода и Национального парка "Нижнеднепровский", под угрозой оказались сотни видов рыб и птиц. Полностью затопило и дорогу к временно оккупированному Кинбурнскому полуострову Николаевской области.

Во временно захваченной Голой Пристани по состоянию на 20:00 было затоплено 196 жилых домов . И уровень воды продолжал расти. Но украинской полиции удалось спасти женщину и детей, застрявших в затопленном доме в оккупированных Олешках.

Также было известно о первых жертвах в результате затопления Херсонской области. Так, по словам мэра Олешек Евгения Рыщука, в результате потопа в городе предварительно погибли 3 человека.

В свою очередь, в связи с подтоплением Херсонщины Кабинет Министров Украины создал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Европейский Союз направит Украине помощь для преодоления последствий подрыва россиянами ГЭС, в частности фильтрами, насосами, генераторами и оборудованием для убежища.

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает , что подрыв Каховской ГЭС Украина должна расследовать вместе с россиянами.