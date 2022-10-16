Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

"Сейчас отток людей из Запорожья больше, чем 24 февраля. Тогда многие уезжали, потому что боялись неопределенности и ожидали, что город будет захвачен. Был через несколько часов захвачен Мелитополь, Херсон взяли за утро. Все понимали, что сопротивления может не быть и город могут захватить", – отметил он.

Лишенко добавил, что как следствие люди выезжали, потому что опасались оккупации.

"Сейчас едут те, кто даже тогда не ехал. Люди боятся, что им однажды придется не проснуться, боятся обстрелов. Те, кто даже работает непосредственно в городе остаются сами, а семьи вывозят, потому что зачем детей подвергать опасности" , – подытожил депутат.