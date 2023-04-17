Сейчас остаются подтопленными 1379 домохозяйств, - пресс-офицер ДСНС Хорунжий
Александр Хорунжий, пресс-офицер ДСНС Украины, отметил, что было перевезено более 1700 человек через водные препятствия, эвакуировано 22 человека
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
"Об оперативной ситуации по ликвидации последствий частичных подтоплений по состоянию на 17 апреля 15:00, по информации гидрометцентра, наблюдается дальнейший сезонный подъем уровня воды рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож , Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ривненской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей. В настоящее время ситуация контролируемая",- проинформировал пресс-офицер ДСНС Украины.
Александр Хорунжий отметил, что, по сообщениям гидрологов, на этой неделе наблюдается тенденция стабилизации ситуации и даже снижения темпа подъема воды в реках на севере страны.
"Сейчас остаются подтопленными 1379 домохозяйств, больше всего это в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Кировоградской областях. 198 домов подтоплено, из них 125 дачных. Это те дома, которые расположены рядом с руслами рек. Соответственно, подтопления есть, о такой ситуации мы предупреждали как местное население, так и местные органы власти. На сегодняшний день работают более 300 спасателей, более 200 единиц техники, чтобы минимизировать последствия и оказать соответствующую помощь людям. Было доставлено более 24 тонн питьевой воды, также 276 кг продуктов питания . Перевезли более 1700 человек через водные препятствия, эвакуированы 22 человека. Откачано более 12 тысяч кубометров воды", - рассказал Хорунжий.
- 14 апреля Виктория Рубан, спикер ДСНС в Киевской области рассказала, что на Киевщине есть локальные подтопления в трех районах, однако ситуация не критическая
- Также пресс-служба ДСНС сообщила, что село Погребы на Киевщине подтопило из-за повышения уровня воды в реке Десна: спасатели эвакуируют некоторые семьи
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