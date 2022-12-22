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Сейчас основная задача "спецоперации" – захват Донецкой области, – начальник генштаба ВС РФ Герасимов

22 декабря, 2022 четверг
17:21
война с Россией Валерий Герасимов

Линия фронта в Украине растянулась более чем на 800 км, а основные усилия российских военных сосредоточены на взятии под контроль всей территории Донецкой области

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает Интерфакс.

"Сейчас линия боевого касания растянулась на 815 км", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.

"С учетом мер по наращиванию боевых возможностей группировок войск ситуация на линии фронта стабилизирована", основные усилия российских войск сосредоточены на взятии под контроль территории ДНР, отметил он.

По его словам, продолжаются удары по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине территории Украины, местам складирования и хранения запасов горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, вооружения и военной техники, а также оперативных резервов в пунктах временной дислокации.

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Донетчина
Валерий Герасимов
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