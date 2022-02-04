Сейчас о скором присоединении Украины к НАТО речь не идет, - заместитель Столтенберга
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что в Альянсе не рассчитывают на скорейшее присоединение Украины к организации, ведь внутри страны нужно провести много реформ
Об этом сообщает France 24.
"Никто не говорит, что Украина в ближайшее время присоединится к НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри. А также нам нужно иметь консенсус. Сегодня у нас нет консенсуса относительно возможного членства Украины в НАТО", - заявил Джоане.
В то же время, он добавил, что требование РФ об исключении возможности вступления Украины в НАТО выполнить невозможно, ведь ни одна третья сторона не может решать такие вопросы.
"Ни одна третья сторона не имеет права вето на решение, суверенное как стран, так и организации, к которой они хотят присоединиться. Поэтому это зависит от нас", - подчеркнул Джоане.
Представитель Альянса также добавил, что обеспокоен ухудшением ситуации безопасности у украинских границ и усилением российской агрессии. Однако сдерживать Россию НАТО будет не военным путем, а будет убеждать, что новое вторжение в Украину будет чрезвычайно убыточным для самой РФ.
"НАТО не будет вмешиваться в военное дело в Украине - мы поддерживаем Украину многими другими способами, индивидуально союзники тоже поддерживают Украину. И чтобы сдержать Россию от этого... это действительно нужно продемонстрировать руководству Кремля, что в анализе расходов и выгод дополнительное военное вмешательство в Украину является чистым расходом для России", - сказал Джоане.
По его словам, военное наращивание РФ вокруг Украины и в Беларуси является подозрительным, однако никто не знает намерений президента Владимира Путина.
- Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет направлять боевые подразделения в Украину в случае российской агрессии, поскольку она не является членом Альянса.
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