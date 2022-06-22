Об этом Буданов заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

Руководитель ГУР заверил, что Украина готова, если Беларусь захочет пойти войной на Украину.

"На данном этапе никакой угрозы с Беларуси нет. Это я могу сказать с абсолютной уверенностью. Успокойтесь, ситуация под абсолютным контролем. других действий военного назначения. Но они не направлены на ведение боевых действий против Украины. Если у них появятся такие мнения - мы сразу будем об этом знать и все вместе предпримем адекватные действия", - сказал руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

Отметим, сегодня, 22 июня, в минобороны Беларуси сообщили, что их военные начали мобилизационные учения в Гомельской области, граничащей с Украиной.

В то же время глава Волынской ОВА заверил, что в 15-километровой зоне приграничья с Беларусью все спокойно.

Подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков, чтобы продемонстрировать свое присутствие.

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