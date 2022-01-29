Сейчас нет разведданных о военных приготовлениях со стороны России, - Арахамия
Глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что беспокойство западных медиа и политиков по поводу якобы вероятных в феврале ударов РФ по Украине не подтверждаются необходимыми в таких случаях разведывательными данными
Его слова приводит Левый берег, передает Еспресо.TV.
Весной прошлого 2021 года, отметил Арахамия, о возможном вторжении свидетельствовала разведка, а сейчас, как он сказал, такого нет.
"То есть это более сурово выглядело. Потому что разведка показывала скопления войск... Это в СМИ не очень активно продвигалось вообще. Потом несколько статей появилось... А первые две недели, когда это действительно случалось, - это была сугубо военная коммуникация. И это правильно, если бы так было.
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А сейчас даже такого нет. Сейчас уже до того, как приходят разведданные, они уже в The New York Times или в CNN где-то обнародованы", - подчеркнул Арахамия.
При этом он повторил тезис президента Владимира Зеленского о "сеянии паники" и вреде для украинской экономики от подобных сигналов с Запада.
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