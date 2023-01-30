Об этом в эфире Еспресо сказала председатель Общественного совета при Национальном агентстве по предотвращению коррупции Катерина Бутко.

"Форсирование конкурса есть. Оно происходит как со стороны президента, так и со стороны премьер-министра. В субботу 22 кандидата на директора НАБУ написали практические задания. Сейчас комиссия должна проверить и проанализировать их добропорядочность. Мы также помогаем комиссии. После этого должны состояться собеседования со всеми кандидатами, чтобы они все объяснили. В нормальном режиме мы получим нового директора НАБУ до середины марта, если никто ничего не будет саботировать", - отметила она.

По словам Бутко, это устраивает всех наших международных партнеров.

"Это в графике договоренностей и дедлайнов, которые нам ставили, и мы обещали выполнить. Никаких проблем здесь нет. Возможно, президенту хочется как можно быстрее отчитаться о том, что директор избран. Мы выбираем человека, который будет главным в делах топкоррупции 7 следующих лет. Вопрос экономии 1,5 месяца и выбрать бог знает кого, который будет 7 лет на должности - это нельзя ставить на весы. Меня всегда удивляет, что господин Шмыгаль, когда говорит, что нужно поскорее закончить конкурс на директора НАБУ, забывает сказать, что Кабмин 1,5 года блокировал начало конкурса. Они не давали зеленый свет выбранной комиссии. Здесь важнее теперь качество, а не скорость - для нее нет причин абсолютно", - подытожила глава ГР при НАПК.

Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года.