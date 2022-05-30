"Сейчас нет никакого компромисса": Орбан заявил о новых условиях поддержки нефтяного эмбарго против РФ

Об этом Орбан заявил журналистам перед саммитом ЕС, передает ЕП .

"Выключение трубопроводов (из-под действия санкций) – это хороший подход, но нам нужна гарантия, что в случае несчастного случая на трубопроводе, идущего через Украину, мы сможем получить российскую нефть из других источников", – заявил он.

Орбан добавил, что Венгрия готова поддержать пакет санкций, если у него будет "решение по поставкам энергоносителей в Венгрию и ее безопасности в сфере энергетики".

"По состоянию на данный момент нет никакого компромисса. Нет никакой договоренности. Я только что получил текст (коммюнике саммита ЕС - ред.), здесь нет договоренности", - сказал Орбан.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает, что на саммите ЕС 30-31 мая шестой пакет санкций против России не будет согласован .