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"Сейчас не время решать это": глава минобороны Германии об Украине в НАТО

21 апреля, 2023 пятница
10:53
Мир

Глава министерства обороны ФРГ заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться только после окончания войны: "сейчас не время решать это"

Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса.

"Быстрого решения не будет", - сказал Писториус о вступлении Украины в Европейский Союз или НАТО.

В то же время министр отметил, что "дверь полуоткрыта, но сейчас не время решать это".

Писториус говорит, что Украину не могут принять в НАТО "просто из-за чувства солидарности". Этот вопрос необходимо решать "с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот".

Немецкий министр подчеркнул, что главным сейчас должно быть мирное соглашение с выводом российских войск.

"Я говорю, что Украина должна выиграть войну. Это не обязательно означает, что война в конечном счете будет выиграна военным путем", - добавил Писториус.

  • Недавно министр обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon также заявил, что с началом полномасштабного вторжения РФ Украина фактически стала членом НАТО, осталось принять только политическое решение.
  • В связи с прибытием генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил , что главная цель войны РФ – не допустить вступления Украины в Альянс.
  • Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко убежден , что вступление Украины в НАТО состоится "рано или поздно", а у Альянса нет причин отказывать в этом.

Украина
ЕС
Германия
Вступление в ЕС
НАТО
Вступление в НАТО
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