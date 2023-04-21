Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса.

"Быстрого решения не будет", - сказал Писториус о вступлении Украины в Европейский Союз или НАТО.

В то же время министр отметил, что "дверь полуоткрыта, но сейчас не время решать это".

Писториус говорит, что Украину не могут принять в НАТО "просто из-за чувства солидарности". Этот вопрос необходимо решать "с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот".

Немецкий министр подчеркнул, что главным сейчас должно быть мирное соглашение с выводом российских войск.

"Я говорю, что Украина должна выиграть войну. Это не обязательно означает, что война в конечном счете будет выиграна военным путем", - добавил Писториус.