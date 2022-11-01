Сейчас не время для этого. В Кремле планируют отменить ежегодное обращение Путина к народу и СМИ
Окружение президента РФ склонно к тому, что из-за неудач в войне в Украине и санкции "Прямую линию" следует отменить, однако сам Путин решение пока не принял
Об этом пишет телеграмм-канал "Можем объяснить", ссылаясь на источники, близкие к АП, и бывшего сотрудника "Прямой линии".
Ежегодное общение с народом в этом году планировалось совместить с традиционной пресс-конференцией для журналистов — так уже было в 2020 году. Однако сроки мероприятия несколько раз переносились. В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «Прямая линия» будет назначена после сентября, но этого так и не произошло. Теперь администрация президента планирует вообще отменить мероприятие.
"С отменой согласны все — и Громов (Алексей Громов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, – ред.), и Кириенко (Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, – ред.), и Вайно (Антон Вайно, руководителя администрации президента РФ, - ред.). Сейчас не время для этого. Спецоперация далека до окончания, а вопросы о ней, разумеется, займут большую часть прямой линии и пресс-конференции", - заявил один из собеседников канала.
Другой источник утверждает, что "окончательное решение должно быть принято главным" (Владимир Путин, - ред.). "Просто непонятно, о чем говорить и с кем. Западной печати на конференции точно не будет, а поговорить с (Андреем) Колесниковым можно и без прямой линии", — говорит он.
"Прямая линия" проходит ежегодно, начиная с 2001-го. По словам самого Путина, она является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.
В 2021-м программа длилась 3 часа 42 минуты, Путину послали более 2,2 млн вопросов, он успел ответить на 68. При этом данные TNS показывают, что все последние годы телевизионные рейтинги этого мероприятия снижались.
- Напомним, накануне Путин сообщил о завершении мобилизации в РФ.
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