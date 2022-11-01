Об этом пишет телеграмм-канал "Можем объяснить", ссылаясь на источники, близкие к АП, и бывшего сотрудника "Прямой линии".

Ежегодное общение с народом в этом году планировалось совместить с традиционной пресс-конференцией для журналистов — так уже было в 2020 году. Однако сроки мероприятия несколько раз переносились. В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «Прямая линия» будет назначена после сентября, но этого так и не произошло. Теперь администрация президента планирует вообще отменить мероприятие.

"С отменой согласны все — и Громов (Алексей Громов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, – ред.), и Кириенко (Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, – ред.), и Вайно (Антон Вайно, руководителя администрации президента РФ, - ред.). Сейчас не время для этого. Спецоперация далека до окончания, а вопросы о ней, разумеется, займут большую часть прямой линии и пресс-конференции", - заявил один из собеседников канала.

Другой источник утверждает, что "окончательное решение должно быть принято главным" (Владимир Путин, - ред.). "Просто непонятно, о чем говорить и с кем. Западной печати на конференции точно не будет, а поговорить с (Андреем) Колесниковым можно и без прямой линии", — говорит он.

"Прямая линия" проходит ежегодно, начиная с 2001-го. По словам самого Путина, она является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

В 2021-м программа длилась 3 часа 42 минуты, Путину послали более 2,2 млн вопросов, он успел ответить на 68. При этом данные TNS показывают, что все последние годы телевизионные рейтинги этого мероприятия снижались.

Напомним, накануне Путин сообщил о завершении мобилизации в РФ.

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