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"Сейчас не мое время": бывший вице-президент США Пенс отказался от участия в президентской гонке 2024 года

29 октября, 2023 воскресенье
08:42
Мир

Вечером 28 октября в республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе кандидат от Республиканской партии, экс-вицеппрезидент США Майк Пенс приостановил свою предвыборную кампанию

Об этом сообщает BBC.News.

"Это не мое время",- заявил бывший вице-президент США Майк Пенс и отказался от президентской гонки 2024 года.

Пенс проигрывал по результатам последних опросов и пытался получить поддержку избирателей-республиканцев, но кампания бывшего вице-президента также накопила большие долги. В конце сентября Пенс имел $621 тыс. и всего $1,2 млн в банке, что значительно меньше, чем у других кандидатов-республиканцев.

"Мы всегда знали, что это будет тяжелая борьба, но я ни о чем не жалею. Я покидаю эту кампанию, но никогда не покину борьбу за консервативные ценности", - написал он в заявлении.

Пенс стал первым крупным кандидатом от Республиканской партии, который приостановил свою предвыборную кампанию. Это произошло незадолго до третьих президентских прений 8 ноября.

В своей отставке Пенс не поддержал других кандидатов от Республиканской партии на президентских выборах, но он призвал американцев выбрать лидера, который "понравится лучшим ангелам природы" и не только приведет нас к победе, но и поведет нацию обратно, к тем освященным временем принципам, которые всегда делали Америку сильной, богатой и свободной».

Конфликт Пенса и Трампа

64-летний мужчина потерял поддержку многих избирателей-республиканцев, когда публично разошелся с экспрезидентом США Дональдом Трампом из-за беспорядков на Капитолии 6 января 2021 года, а также когда он председательствовал на сертификации результатов выборов президента США Джо Байдена в Конгрессе 2020 года.

Трамп обвинил Пенса за "нехватку смелости", когда он отказался отменить победу лидера демократов, Байдена, на выборах. Участники беспорядков скандировали "Повесьте Майка Пенса", когда штурмовали залы Конгресса в 2021 году. В марте Пенс заявил, что ободрение Трампом мятежников "поставило под угрозу семью Пенсов и всех в Капитолии в тот день".

Что известно о выборах президента в США

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Они станут 60 выборами президента США.

16 ноября 2022 года экспрезидент США Дональд Трамп объявил , что будет соревноваться за пост главы Белого дома. Позже, 25 апреля, Байден объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах.

5 апреля стало известно , что Роберт Кеннеди-младший будет вторым перспективным кандидатом от Демократической партии, который может стать одним из главных соперников Джо Байдена.

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году приведет к поражению Украины в войне с РФ, а бывший спецпредставитель США Волкер рассказал , как выборы американского президента повлияют на помощь Украине

21 августа бывший президент США Дональд Трамп заявил , что пропустит будущие республиканские праймериз, ссылаясь на свой значительный отрыв в опросах общественного мнения как доказательство того, что он уже хорошо известен и нравится избирателям.

В то же время, по результатам опроса, большая часть избирателей в США считает текущего президента Джо Байдена слишком старым для того, чтобы баллотироваться на вторую каденцию.

В конце сентября Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший заявил , что не исключает, что будет баллотироваться в президенты США от "третьей силы"

Роберт Кеннеди-младший, племянник 35 президента США демократа Джона Кеннеди, в понедельник объявил о намерениях участвовать в президентских выборах как независимый кандидат.

Дональд Трамп
республиканцы
выборы в США
США
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