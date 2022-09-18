Сейчас не эпоха войны, – премьер-министр Индии обратился к Путину
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал президенту России Владимиру Путину, что нынешние времена – это не эпоха войны
Об этом сообщает CNN .
Моди обратился к Путину во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане
"Я знаю, что сегодняшняя эпоха - не эпоха войны, и мы много раз говорили с вами по телефону на тему, что демократия, дипломатия и диалог - это все вещи, которые касаются мира... У нас обязательно будет возможность обсудить, как мы можем стать на путь мира в ближайшие дни, я также смогу понять вашу точку зрения", - сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.
В CNN отметили, что комментарии Моде были обнародованы после того, как Путин сказал, что у Китая тоже есть "вопросы и беспокойства" о войне в Украине.
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