Об этом сообщает CNN .

Моди обратился к Путину во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане

"Я знаю, что сегодняшняя эпоха - не эпоха войны, и мы много раз говорили с вами по телефону на тему, что демократия, дипломатия и диалог - это все вещи, которые касаются мира... У нас обязательно будет возможность обсудить, как мы можем стать на путь мира в ближайшие дни, я также смогу понять вашу точку зрения", - сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В CNN отметили, что комментарии Моде были обнародованы после того, как Путин сказал, что у Китая тоже есть "вопросы и беспокойства" о войне в Украине.

16 сентября президент России Владимир Путин обвинил Зеленского во избежании переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что, возможно, Крым можно будет вернуть дипломатическим путем .

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