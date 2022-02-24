"Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки": Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам проверять информацию о ситуации в стране
Об этом он заявил в своем видеообращении к народу Украины 24 февраля.
"Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки. Важно получать информацию из официальных источников. Россия начала вторжение в Украину. Путин начал войну с Украиной... Со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить мое государство. Он хочет уничтожить наше государство". Все то, что мы строили, ради чего живем, обращаюсь ко всем украинцам, в первую очередь к украинским военным, которые уже приняли на себя первый удар врага и дают достойный отпор: "Мы знаем всю силу ВСУ. Вы – мужественные. Вы – несокрушимые. Потому что вы украинцы". Обращаюсь к каждому украинцу, который сейчас находится на нашей земле: "Не поддаемся панике. Делаем все, что нужно для поддержки ВСУ. Обращаюсь ко всем украинцам, которые сейчас за границей: "Мы нуждаемся в вашей поддержке. Вы мощная сила. Вы сплоченная сила. И доказали это не раз. Вы нам сейчас очень нужны", - сказал он.
Зеленский отметил, что поговорил с президентом США Джо Байденом, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Литвы Гитанасом Науседой.
"Мы начинаем создание "антипутинской коалиции". Я призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина, начать масштабную оборонную поддержку. Закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной. Совместно мы должны спасти Украину. Спасти демократический мир. И мы это сделаем. Слава Украине ", – подчеркнул президент.
- Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- ГНСУ сообщила, что Украина была атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма.
- Украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет в зоне ООС.
- ГСЧС сообщила о захвате двух сел на Луганщине, пожаре в военной части на Киевщине и подрыве телебашни в Луцке.
- В Киеве закрывают садики и школы , медицинская система работает в усиленном режиме.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нападение РФ с мировыми лидерами .
- Верховная Рада ввела в Украине военное положение .
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