"Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки": Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике

Об этом он заявил в своем видеообращении к народу Украины 24 февраля.



"Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки. Важно получать информацию из официальных источников. Россия начала вторжение в Украину. Путин начал войну с Украиной... Со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить мое государство. Он хочет уничтожить наше государство". Все то, что мы строили, ради чего живем, обращаюсь ко всем украинцам, в первую очередь к украинским военным, которые уже приняли на себя первый удар врага и дают достойный отпор: "Мы знаем всю силу ВСУ. Вы – мужественные. Вы – несокрушимые. Потому что вы украинцы". Обращаюсь к каждому украинцу, который сейчас находится на нашей земле: "Не поддаемся панике. Делаем все, что нужно для поддержки ВСУ. Обращаюсь ко всем украинцам, которые сейчас за границей: "Мы нуждаемся в вашей поддержке. Вы мощная сила. Вы сплоченная сила. И доказали это не раз. Вы нам сейчас очень нужны", - сказал он.

Зеленский отметил, что поговорил с президентом США Джо Байденом, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Литвы Гитанасом Науседой.



"Мы начинаем создание "антипутинской коалиции". Я призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина, начать масштабную оборонную поддержку. Закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной. Совместно мы должны спасти Украину. Спасти демократический мир. И мы это сделаем. Слава Украине ", – подчеркнул президент.

