К нам начинает приходить понимание, что это надолго. Дай Бог, чтобы год, а не годы.

Приходит понимание количества потерь, когда в каждом селе кладбище так выросло… как бы об этом запрещали говорить в марафоне.

Приходит тяжелое знание, что война это не только о победах. На войне много поражений. И их нужно учиться принимать всем – и власти, и обществу. Главное – это выводы из поражений и сохранившаяся армия… Потому что без нее война точно закончится, но поражением.

Приходит тяжелое знание, что война это не только о победах. На войне много поражений. И их нужно учиться принимать всем – и власти, и обществу. Главное — это выводы из поражений и сохранившаяся армия… Без нее война точно закончится, но поражением

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Где-то очень сложно, но опять-таки приходит осознание того, что к этой войне нужно готовиться всем и каждому. Будут новые волны мобилизации. Учиться стрелять и выживать нужно уже и многим. Добровольцы кончились. Они на фронте. Или погибли.

И уже скоро придет понимание, что конец войны может быть разным. Маннергейм не завоевывал Москву, но является наиболее видным деятелем Финляндии, ибо несмотря на потери, сохранил свою страну независимой.

Это непопулярные тезисы. Они далеки от "зайдем в Крым до Нового года" и "выйдем в эфир из любимого набережной в Ялте". Они не об "вот-вот и победе".

Уже скоро придет понимание, что конец войны может быть разным. Маннергейм не завоевывал Москву, но является наиболее выдающимся деятелем Финляндии, ибо несмотря на потери, сохранил свою страну независимой

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Это все о том, что праздничные обложки мировых журналов закончились. Началась действительность.

В ней нам противостоит 140-миллионная Россия, которая проводит постоянно скрытую мобилизацию, делает бронетехнику на Урале, закупает дроны и баллистические ракеты в Иране и попытается снова пойти в атаку, и уже готовится к войне на истощение.

И где у нас есть огромная потребность в оружии, снарядах и смене резервов. И не все это нам дадут, многое нужно начинать делать самому… Как там Укроборонпром поживает?

И где очень устали ребята на передовой. Значительно больше нас…

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Нет, сейчас нам не нужно "уколов оптимизма". Нам нужен честный разговор со страной, как каждый, абсолютно каждый может помочь фронту.

Верю, что за этот год мы все же повзрослели, и кроме лозунгов осознали, что жизнь не парадно черно-белая. А гораздо сложнее. И что дальше будет тяжело. И немного легче может быть только если готовиться и много работать.

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэксперт.

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