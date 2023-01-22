Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Сейчас нам не нужны "уколы оптимизма"
OPINION

Сейчас нам не нужны "уколы оптимизма"

Виктория Сюмар
22 января, 2023 воскресенье
08:02
Мнение

Говорят, это самые депрессивные дни в году. Когда это на 11 месяце тяжелой кровопролитной войны, то чувствуется особенно остро…

К нам начинает приходить понимание, что это надолго. Дай Бог, чтобы год, а не годы.

Приходит понимание количества потерь, когда в каждом селе кладбище так выросло… как бы об этом запрещали говорить в марафоне.

Приходит тяжелое знание, что война это не только о победах. На войне много поражений. И их нужно учиться принимать всем – и власти, и обществу. Главное – это выводы из поражений и сохранившаяся армия… Потому что без нее война точно закончится, но поражением.

Приходит тяжелое знание, что война это не только о победах. На войне много поражений. И их нужно учиться принимать всем – и власти, и обществу. Главное — это выводы из поражений и сохранившаяся армия… Без нее война точно закончится, но поражением

Читайте также: В 2023 есть шансы сломать путинизм. Не Россию пока, а именно путинизм

Где-то очень сложно, но опять-таки приходит осознание того, что к этой войне нужно готовиться всем и каждому. Будут новые волны мобилизации. Учиться стрелять и выживать нужно уже и многим. Добровольцы кончились. Они на фронте. Или погибли.

И уже скоро придет понимание, что конец войны может быть разным. Маннергейм не завоевывал Москву, но является наиболее видным деятелем Финляндии, ибо несмотря на потери, сохранил свою страну независимой.

Это непопулярные тезисы. Они далеки от "зайдем в Крым до Нового года" и "выйдем в эфир из любимого набережной в Ялте". Они не об "вот-вот и победе".

Уже скоро придет понимание, что конец войны может быть разным. Маннергейм не завоевывал Москву, но является наиболее выдающимся деятелем Финляндии, ибо несмотря на потери, сохранил свою страну независимой

Читайте также: Вы уверены, что 2022 год закончился?

Это все о том, что праздничные обложки мировых журналов закончились. Началась действительность.

В ней нам противостоит 140-миллионная Россия, которая проводит постоянно скрытую мобилизацию, делает бронетехнику на Урале, закупает дроны и баллистические ракеты в Иране и попытается снова пойти в атаку, и уже готовится к войне на истощение.

И где у нас есть огромная потребность в оружии, снарядах и смене резервов. И не все это нам дадут, многое нужно начинать делать самому… Как там Укроборонпром поживает?

И где очень устали ребята на передовой. Значительно больше нас…

Читайте также: Культивировать не смерть, а справедливость

Нет, сейчас нам не нужно "уколов оптимизма". Нам нужен честный разговор со страной, как каждый, абсолютно каждый может помочь фронту.

Верю, что за этот год мы все же повзрослели, и кроме лозунгов осознали, что жизнь не парадно черно-белая. А гораздо сложнее. И что дальше будет тяжело. И немного легче может быть только если готовиться и много работать.

Источник

Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэксперт.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Общество
Украина
Россия
военные силы Украины
война с Россией
Победа Украины
Читайте также:
Дмитро Медведєв
21 января, 2023 суббота
Медведев придумал новое название для войны РФ против Украины
танк ЗСУ
20 января, 2023 пятница
Разведка Германии выразила обеспокоенность потерями ВСУ в боях за Бахмут, назвав их значительными
путін путлер
21 января, 2023 суббота
Путин впервые за 23 года потерпел два самых тяжелых аппаратных поражения, - Пионтковский
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.82
    Покупка 39.82
    Продажа 40.49
  • EUR
    Покупка 42.16
    Продажа 43.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
22 января
08:23
На вражеской казарме в Мариуполе появилась надпись "Слава ВСУ", - советник мэра
08:11
В минобороны ФРГ пообещали "не терять времени" по решению вопроса с танками Leopard для Украины
07:43
Обстрелы Никопольщины: ночью россияне трижды били по району из тяжелой артиллерии, поражена гражданская инфраструктура
07:33
Латвия
Глава МВД: Латвия не пустит в страну бегущих от мобилизации россиян
07:15
Фумио Кисида
Японский премьер-министр может посетить Украину и встретиться с Зеленским, - Yomiuri
07:01
Генштаб: за сутки ВСУ отразили вражеские атаки вблизи 10 населенных пунктов Донетчины и Луганщины
06:40
Джон Кирби
Германия "имеет собственный процесс" по танкам Leopard, - Белый дом
06:21
Санкции против РФ: Финляндия заморозила €187 млн российских активов
2023, суббота
21 января
23:55
Универсиада-2023: сноубордист Харук принес Украине первую золотую медаль
23:06
РФ нанесла более 100 ударов по Сумщине в день. Осколками ранен 17-летний парень, повреждены жилые дома
22:27
Легенды английского футбола высоко оценили дебют Мудрика за "Челси"
22:15
Обновлено
Василий Лозинский
НАБУ задержало заместителя министра общин, территорий и инфраструктуры Лозинского, - СМИ
22:04
Эксклюзив
Валерий Герасимов
Герасимов поставлен не для того, чтобы побеждать в Украине, - Пионтковский
21:55
"Нет другого варианта окончить войну, кроме поражения РФ", - Подоляк
21:52
Чорнобиль
В Чернобыльской зоне защитники Украины тренируются уничтожать воздушный десант врага
21:36
Участник первой высадки на Луну Олдрин женился в свой 93-й день рождения
21:24
Следующий Рамштайн будет авиационным, - Офис Зеленского
21:17
Россия обстреляла Днепропетровщину из артиллерии. Одно из предприятий потерпело разрушение
21:10
Эксклюзив
Игорь Талалай
"Видимо, не улыбнулся": волонтер рассказал, как его схватили оккупанты, когда он эвакуировал людей из Мариуполя
21:04
Отследить перемещение пленных украинских военных в РФ очень тяжело, – Координационный штаб
21:01
Цыганков впервые попал в заявку "Жироны" на матч чемпионата Испании
21:00
Эксклюзив
Танки Leopard в Украине будут, но публичная подача этого решения еще дискутируется, – представитель ГУР Юсов
20:42
Один из органов Минобороны Франции подвергся кибератаке, подозревают российских хакеров, - СМИ
20:35
Хочу, чтобы мы все почувствовали, сколько светлых людей отнимает военное время, - Зеленский
20:25
Морские пехотинцы уничтожили 11 оккупантов и 2 единицы артиллерии
20:06
санкции против РФ
Пропагандистский телеканал RT заявил о своем закрытии во Франции
20:01
OPINION
Украинцы не воспринимают российскую криминальную культуру
19:45
Эксклюзив
Путин впервые за 23 года потерпел два самых тяжелых аппаратных поражения, - Пионтковский
19:37
Новый глава МО Германии Писториус распорядился проверить запасы танков Leopard для возможного предоставления Украине, - Business Insider
19:26
Эксклюзив
Должен быть государственный орган для координации энергокомплекса, – экс-министр Плачков
19:00
В Киевской крепости почтили участников Январского восстания против Российской империи
18:35
Под видом выполнения "программы экономии электроэнергии" оккупанты собирают данные гражданских, - Генштаб
18:34
Эксклюзив
Игорь Талалай
Американцы были поражены: как история украинского волонтера попала в комиксы в США
18:26
Патриарх Кирилл хочет "мобилизовать" прихожан для помощи российским захватчикам
18:24
Экс-командующий армией США в Европе Ходжес назвал способ противодействия ракетным обстрелам Киева
18:06
OPINION
Рано или поздно немцы таки дадут танки
17:57
Рамзан Кадыров
Кадыров закрепляет свое влияние на Донбассе, - Центр нацсопротивления
17:30
"Слава Украине", "Z фашисты", "Россия позор": в Севастополе появились стикеры с антивоенными и антироссийскими надписями
16:53
Эксклюзив
Белорусскую певицу приговорили к 3 годам за песню группы Океан Эльзы, - редактор "Европейского радио для Беларуси" Лукашук
16:47
Масштабная медицинская эвакуация: 26 машин "скорой" доставили пациентов из Херсона на Львовщину
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV