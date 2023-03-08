Об этом в эфире Эспрессо сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Сейчас наиболее напряженными точками являются не Бахмут, а другое направление - Лиманское и Купянское. Оккупанты пытаются продавить украинскую оборону и создать локальное окружение войск в районе Северска. Одновременные удары из района Кременная в направлении Торское-Лиман. Второй фланг - наступление из района Угледара", - отметил эксперт.

По его мнению, это самый опасный сценарий.

"Аналогичная ситуация на Купянском направлении. Там оккупанты пытаются развить тактический успех на направлении Изюма. Создание Лиманско-Изюмской группировки, они не отказались от тактики создания широкого котла для всей украинской группировки в Донецкой области. На Лиманское направление сейчас перебрасываются дополнительные подразделения, говорится об усилении личным составом и тяжелой бронетехникой", - подытожил Снегирев.