Сейчас наиболее напряженные точки на фронте – Лиманское и Купянское направления, – военный эксперт Снегирев
Россияне не отказались от тактики создания широкого котла для всей украинской группировки в Донецкой области
Об этом в эфире Эспрессо сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
"Сейчас наиболее напряженными точками являются не Бахмут, а другое направление - Лиманское и Купянское. Оккупанты пытаются продавить украинскую оборону и создать локальное окружение войск в районе Северска. Одновременные удары из района Кременная в направлении Торское-Лиман. Второй фланг - наступление из района Угледара", - отметил эксперт.
По его мнению, это самый опасный сценарий.
"Аналогичная ситуация на Купянском направлении. Там оккупанты пытаются развить тактический успех на направлении Изюма. Создание Лиманско-Изюмской группировки, они не отказались от тактики создания широкого котла для всей украинской группировки в Донецкой области. На Лиманское направление сейчас перебрасываются дополнительные подразделения, говорится об усилении личным составом и тяжелой бронетехникой", - подытожил Снегирев.
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