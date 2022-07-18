Сейчас на территории Украины у российских войск более 1500 танков и 3500 БМП, - Згурец

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"С мая по июль численность российских войск на территории Украины увеличилась на 28 тыс. человек. За этот период количество артиллерийских систем и РСЗО в российской армии не увеличилось, а вот танков и БМП Россия смогла привлечь больше. В мае россияне имели более 1000 танков и 3000 БМП. В июле они смогли увеличить количество танков до 1500, а БМП до 3500 машин. Качество их значительно хуже, но количество их возросло", - рассказал Згурец.

Аналитик подчеркнул, что для того, чтобы провести успешные контрнаступательные действия ВСУ, нужны танки и бронированные машины.

"Без танков и бронированных машин пехоты нам будет очень тяжело вести контрнаступательные действия. ВСУ используют для прикрытия авиацию и системы HIMARS. Однако активные контрнаступательные действия производятся мобильными подразделениями с использованием танков и БМП", - добавил он.

С 24 февраля по 18 июля российские оккупанты потеряли около 38 450 рашистов, 3 886 боевых бронированных машин, 1 687 танков и 166 крылатых ракет.

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