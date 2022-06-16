Об этом сообщает издание "Axios".

Во время поездки в Вашингтон Арахамия сказал, что потери убитыми украинских военных составляют в среднем от 200 до 500 человек, не говоря о значительном количестве раненых.

Он добавил, что в Украине мобилизован 1 млн человек и есть возможность увеличить численность армии еще на 2 млн, чтобы продолжить борьбу против агрессии России.

"У нас есть люди, наученные атаковать, контратаковать, но для этого нам нужно оружие", отметил Арахамия.

Напомним, в середине мая президент Владимир Зеленский заявлял, что в боях с российскими оккупантами на самых сложных направлениях на Востоке страны может погибать от 50 до 100 украинских военных. Впоследствии эту же цифру повторил министр обороны Алексей Резников.

В начале июня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек ежедневно.

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