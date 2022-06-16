Сейчас на поле боя ежедневно гибнут от 200 до 500 украинских воинов, - Арахамия
Глава украинской переговорной группы с россиянами нардеп Давид Арахамия заявляет, что в столкновениях с российскими войсками ежедневно погибают и получают ранения до тысячи украинских защитников
Об этом сообщает издание "Axios".
Во время поездки в Вашингтон Арахамия сказал, что потери убитыми украинских военных составляют в среднем от 200 до 500 человек, не говоря о значительном количестве раненых.
Он добавил, что в Украине мобилизован 1 млн человек и есть возможность увеличить численность армии еще на 2 млн, чтобы продолжить борьбу против агрессии России.
"У нас есть люди, наученные атаковать, контратаковать, но для этого нам нужно оружие", отметил Арахамия.
- Напомним, в середине мая президент Владимир Зеленский заявлял, что в боях с российскими оккупантами на самых сложных направлениях на Востоке страны может погибать от 50 до 100 украинских военных. Впоследствии эту же цифру повторил министр обороны Алексей Резников.
- В начале июня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек ежедневно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.46
Покупка 34.46Продажа 35.29
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.07
- Актуальное
- Важное