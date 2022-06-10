Сейчас мы теряем 100-200 украинских защитников в день, - Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек ежедневно
Об этом Подоляк рассказал в комментарии BBC.
По его словам, одна из главных причин большого количества потерь – отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.
Он добавил, что Украине нужны сотни самых мощных артсистем, которые может предоставить Запад.
Также Украине нужно до 300 ракетных систем, чтобы получить достижение паритета с огневой мощностью России и освободить оккупированную территорию.
"Пока Россия не потерпит серьезное военное поражение, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны", - отметил Подроляк.
- Напомним, что сегодня Министр обороны Алексей Резников повторил ранее озвученную Владимиром Зеленским цифру потерь – до 100 человек в день.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.03
Покупка 34.03Продажа 34.96
-
EUR
Покупка 36Продажа 37.27
- Актуальное
- Важное