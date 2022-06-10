Об этом Подоляк рассказал в комментарии BBC.

По его словам, одна из главных причин большого количества потерь – отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

Он добавил, что Украине нужны сотни самых мощных артсистем, которые может предоставить Запад.

Также Украине нужно до 300 ракетных систем, чтобы получить достижение паритета с огневой мощностью России и освободить оккупированную территорию.

"Пока Россия не потерпит серьезное военное поражение, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны", - отметил Подроляк.

Напомним, что сегодня Министр обороны Алексей Резников повторил ранее озвученную Владимиром Зеленским цифру потерь – до 100 человек в день.

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