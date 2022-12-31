Сейчас мы получили самый большой исторический шанс построить новую Украину, - Яценюк

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Сейчас мы получили с одной стороны самую большую историческую драму для Украины – это война, а с другой стороны – самый большой исторический шанс построить новую Украину. Я уверен, что мы воспользуемся этим шансом, выигрываем эту войну, достроим сильную и конкурентную экономику. Также придет время, когда Украина станет членом ЕС и НАТО, поэтому других стандартов и подходов в Украине быть не может. Это значит, что мы станем членами клуба сильнейших. И сегодня мы лидеры среди сильнейших в борьбе за свою независимость", - подчеркнул премьер-министр. министр Украины 2014-2016 гг.

Арсений Яценюк отметил, что завтрашний день по построению и восстановлению новой страны после победы будет не менее сложным, чем сегодняшний, но мы все обязательно сделаем.

Ранее Всемирный банк заявил, что создает трастовый фонд для поддержки и восстановления Украины

Знаковый норвежский экономист Эрик Райнерт отметил, что, готовясь к восстановлению, Украина должна перепланировать свою экономику .

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