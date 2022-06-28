"Сейчас мы как в 1937-м": новый глава британского генштаба сравнил сегодняшнюю ситуацию в Европе с той, что была перед Второй мировой войной
Великобритания и ее союзники после вторжения России в Украину столкнулись с "моментом 1937 года", поэтому должны сделать все возможное, чтобы предотвратить очередную мировую войну
Об этом начальник генерального штаба Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил сегодня на ежегодной армейской конференции в Лондоне, передает Sky News.Отрывки речи оказались в руках британских СМИ. Они утверждают, что командующих британской армией заявит, что президент России Владимир Путин и его "экспансионистские амбиции" представляют наибольшую угрозу суверенитету, демократии и свободе жить без насилия, которое он когда-либо знал.
"Генерал Сандерс заявит, что его единственной целью является "мобилизация армии, которая может предотвратить распространение войны в Европе, будучи готова воевать и побеждать вместе с британскими союзниками и партнерами по НАТО", – пишет Sky New.
Журналисты говорят, что генерал Сандерс предложит свой взгляд на угрозу, которую несет Россия. Он считает, что сегодняшняя ситуация требует от всех рангов – от генерала до ефрейтора – готовиться и упорно тренироваться. "Это наш момент 1937 года", – скажет начальник генштаба, судя по обнародованным отрывкам речи. Он подразумевает решающий период перед Второй мировой войной.
"Мы не в состоянии войны, но мы должны действовать быстро, чтобы быть способными сдержать территориальную экспансию. Этот вызов означает, что армия должна модернизироваться, внедряя новые технологии, такие как кибервойна и ракеты большой дальности, а также сохранять традиционные военные навыки", – говорится в речи генерала Сандерса.
Поддержит Сандерса и министр обороны Бен Уоллес, который выступит на армейской конференции перед поездкой на саммит НАТО. Уоллес настаивает на увеличении расходов на вооруженные силы Великобритании с 2025 года, несмотря на то, что этот парламент уже существенно увеличил расходы на оборону.
Министр обороны Бен Уоллес объявил, что генеральный штаб Великобритании возглавит Патрик Сандерс 25 февраля, через день после полномасштабной агрессии РФ. К исполнению обязанностей генерал Сандерс приступил в этом месяце.
- Напомним, 18 июня министр обороны Великобритании вступился за Бориса Джонсона, которого критиковали оппоненты за визит в Киев.
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