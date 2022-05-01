Сейчас мы говорим о вооружении дальнего действия, ракетных и артиллерийских установках для Украины, – американский конгрессмен Джейсон Кроу

Об этом на пресс-конференции в польском Ряшеве заявил член Палаты представителей Конгресса США Джейсон Кроу.

"Сейчас мы говорим о вооружении более дальнего действия, ракетных и артиллерийских установках. Также речь идет о танковых группировках. Такие виды вооружения значительно мощнее, чем Украина имела в начале войны. Это другая фаза вооружения для Украины", – сказал он.

Накануне делегация, в состав которой вошли шесть конгрессменов США во главе со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, посетила Украину. Итоги визита подводят сегодня, 1 мая, в городе Жешув, Польша.