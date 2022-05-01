Сейчас мы говорим о вооружении дальнего действия, ракетных и артиллерийских установках для Украины, – американский конгрессмен Джейсон Кроу
Учитывая изменение хода войны, США будут предоставлять более мощные виды вооружения, чем были у Украины в начале полномасштабного вторжения России
Об этом на пресс-конференции в польском Ряшеве заявил член Палаты представителей Конгресса США Джейсон Кроу.
"Сейчас мы говорим о вооружении более дальнего действия, ракетных и артиллерийских установках. Также речь идет о танковых группировках. Такие виды вооружения значительно мощнее, чем Украина имела в начале войны. Это другая фаза вооружения для Украины", – сказал он.
Накануне делегация, в состав которой вошли шесть конгрессменов США во главе со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, посетила Украину. Итоги визита подводят сегодня, 1 мая, в городе Жешув, Польша.
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Нэнси Пелоси, во время которой наградил ее орденом княгини Ольги в благодарность за поддержку Украины.
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7 апреля Сенат США принял законопроект о ленд-лизе, который должен позволить быстрее поставлять оружие Украине.
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