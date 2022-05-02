Сейчас Молдова лучше готова к любым провокациям, чем в 2013-2014 годах, – молдовский политолог
Валериу Паша отметил, что у пророссийских сил сейчас намного более низкий уровень поддержки в Молдове, чем еще несколько лет назад
Об этом говорится в эфире Эспрессо.
"Если в 2014 году в Молдове доминировали российские пропагандистские нарративы о войне на Востоке Украины, то сейчас уровень их поддержки около 25%. Раньше эта цифра составляла более 50%", - сказал Паша.
Политолог добавил, что вероятность достичь внутреннего раздора в Молдове теперь значительно ниже.
"Однако это не означает, что опасность исчезла вообще. Особенно на фоне экономических проблем, на которых играет очень сильно российская пропаганда и различные агенты влияния внутри Молдовы", - отметил Паша.
- Добавим, у России есть планы по вторжению в Молдову, Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в военном руководстве. Собеседники издания говорят, что российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в стране. По данным источников, украинская разведка отметила определенную активность на аэродроме Тирасполя – фактической столице непризнанного Приднестровья. Источники предполагают, что российские военные планируют осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Якобы те будут лететь с аэродрома в оккупированном Крыму.
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