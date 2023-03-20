Сейчас Китай находится на растяжке, – главная консультантка НИСИ Гриценко

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"В китайском документе (под названием "Позиция Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса", - ред.) есть пункт о территориальной целостности Украины, о ядерном шантаже, которые неприятны для россиян. Но есть пункты об односторонних санкциях. Конечно, Китай следует своим национальным интересам, когда указывает на этот пункт. Китай подразумевает не столько санкции против РФ, сколько санкции против Китая. Позиция Китая в этом документе не идеальна и для Москвы", - подчеркнула Гриценко.

Главная консультант НИСИ также добавила, что Китай находится на растяжке, потому что Китай не может отказаться от РФ, потерять РФ по безопасным, экономическим и идеологическим причинам.

Но при этом Китай должен продолжать линию конфронтации с Западными государствами. Позиция Китая была сформулирована в этом документе. Более того, китайцы понимали, что этот документ окажется неприемлемым в Киеве, Брюсселе, Лондоне, Вашингтоне. Поэтому они опубликовали его через МИД. Китайцы понимают , что на западную аудиторию эти пункты не будут работать, но от государств глобального Юга этот документ получил положительный отклик", – отметила Гриценко.