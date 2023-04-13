Такое мнение она высказала в эфире Эспрессо.

Наталья Лигачева дала комментарий по поводу информационной политики, которая ведется со стороны государства.

"Возможно, информационная стратегия и есть, но она закрыта. Основная стратегия – это телемарафон, в котором принимает участие большое количество национальных телеканалов, однако изъяты Эспрессо и другие каналы. Мне кажется, что такая стратегия в начале войны была очень правильной, а сейчас, на по моему мнению, она неоправданная. Марафону уже не доверяют в той степени, хотя уровень доверия высок по цифрам, но мы понимаем, что это безальтернативная информация", - отметила глава ОО "Детектор медиа".

Шеф-редактор добавила, что большинство людей не имеют возможности, кроме единого телемарафона, смотреть другие каналы, поэтому идут в телеграмм, где много анонимных каналов.

"Кроме того, есть много вопросов и у наших зарубежных как партнеров, так и не партнеров, что единый телемарафон контролируется государством, а для них это признак цензуры. Поэтому, я считаю, что Министерство культуры и информационной политики сейчас нужно делать не только ивенты заграницей, а действительно больше продвигать именно информационную составляющую и работать с независимыми медиа, чтобы голос независимых украинских медиа тоже был услышан заграницей, а не только государственного телемарафона", - отметила Лигачева.