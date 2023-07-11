Путь Украины в НАТО

Есть такое впечатление, что сейчас именно ВСУ делаютосновную работу НАТО, сдерживая российскую военную мощь и уничтожая вражеский потенциал. Но ради такого сдерживания и создавался Альянс. Сейчас страны НАТО готовятся к перспективе, как противодействовать российской агрессии, а Украина уже практически осуществляет эту работу.

Президент Владимир Зеленский, выступая сегодня, 11 июля, в Вильнюсе, сказал, что Украина сделает НАТО сильнее. Можно ли говорить о том, что по итогам Вильнюсского саммита будет принято решение, которое действительно поможет и Альянсу, и укреплению наших Вооруженных Сил в борьбе с агрессией РФ?

Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса ВСУ, отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил три основных направления, по которым будут развиваться взаимоотношения Украины и НАТО. Самое главное, чего мы ждали - это единодушная поддержка и многолетняя программа подготовки, завернутые в обертку взаимосовместимости и стандартизации. То есть, переход от советских систем вооружения на натовские. Эта программа предполагает замену техники, то есть непрерывную поставку и переход на все процедуры и стандарты НАТО, переход на систему управления связи Альянса, подготовку личного состава в промышленных масштабах. Это подкрепляется пунктом №2, а именно принятием решения о создании более эффективной и детализированной программы сотрудничества. Не комиссия Украина – НАТО, а Совет Украина – НАТО, который позволит нам приблизиться к стандартам Альянса, уже выполняя задачи не только военные, но и политические, экономические и законодательные. Мы должны выполнить большое домашнее задание, чтобы приблизиться к стандартам НАТО. И это не только военные вопросы. Военные результаты меня очень порадовали, поэтому я с надеждой смотрю вперед. Мы продвигаемся, нас ждут еще серьезные испытания. Но то, что произошло сегодня уже имеет положительное значение для нас.

Наступление ВСУ

Перейдем к рассмотрению ситуации на фронтах. Украинские Вооруженные Силы ведут наступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта: Бахмутский, Бердянский, Мелитопольский. За 5 недель украинские защитники освободили столько территорий, сколько российские войска захватили за 6 месяцев. Об этом сообщила британская разведка, фиксируя вполне понятные вещи. Когда мы говорим о наступлении, нужно говорить не о километрах, а об уничтожении вражеской силы и техники, которая равна борьбе за километры. Больше уничтожено – больше освобождено, а чем эффективнее первое, тем результативнее продвижение наших войск и освобождение от врага оккупированной территории.



Когда мы говорим о других направлениях, враг пытается проводить наступательные действия на отдельных участках фронта - Авдеевка и Марьинка, где продолжаются жесткие боевые действия.







На направлении Сватово – Креминная – Купянск враг так же активизировал боевые действия, возможно, пытаясь таким образом отвлечь внимание и добиться переброски резервов на это направление, но мы видим, что наши подразделения справляются и без резервов.

Участник миротворческих миссий Сергей Грабский убежден, что опыт ВСУ на линии боевых столкновений абсолютно уникален. Впервые в истории военного искусства наступательная операция проводится силами и средствами, не однозначно превышающими противника. Операция происходит в ситуации, когда враг подготовил оборону, провел абсолютно ненормальное с военной точки зрения минирование местности. Есть массовые случаи применения тепловизоров, дронов, систем РЭБ и других средств боевого поражения, фактически ставящего операцию за пределы всего, что мы видели когда-либо. С этим всем связаны сложности проведения такой операции, потому что мы буквально на ходу перерабатываем наши планы. Ведь, если говорить, о первом этапе операции, примерно с 7 по 12 июня, то он развивался в классическом формате нанесения ударов, прорывов и так далее. А сейчас мы перешли к тактике применения небольших штурмовых групп с выгрызанием и проникновением между позициями противника, заставляя его отступать. Враг отступает, но очень коварным способом, минируя и дистанционно подрывая свои позиции, что значительно усложняет наше продвижение вперед. Соответственно, эта операция абсолютно уникальна как по масштабам, так и по соотношению сил и средств, по интенсивности боевых действий.

Полковник запаса ВСУ сказал, что по его глубокому убеждению, именно выход на побережье Азовского моря будет знаменовать успех этой операции. Во всех других случаях мы даем противнику возможность маневра, то есть прессование под прикрытием и перемещение определенных резервов, чтобы предотвратить прорыв украинских Сил обороны. Кроме того, прорыв на этом направлении потребует от нас создания достаточно серьезной группировки, потому что не забывайте, что ресурсы противника значительно больше.







Если мы не разрежем там группировку врага пополам, это приведет к тому, что он сможет нас сковывать с фронта и создавать угрозу потенциального окружения наших войск с флангов. Поэтому только разрезание этого коридора может гарантировать успешность проведения этих операций. Невозможно сказать, что только выход на рубеже Токмака позволит нам решать все вопросы. Тут нам нужен глубочайший прорыв, конкретно с учетом специфики географии данной местности.



Грабский отметил временное окно возможностей, так что следует делать выводы, исходя из возможностей наших Сил обороны. Если мы говорим, что через полтора месяца с начала наступательной операции мы задействовали 25% наших ресурсов, то простая арифметика может показать, что если мы в таком темпе будем продолжать, то речь идет о четырех месяцах. Это вписывается в концепцию так называемой летне-осенней кампании. Не забывайте, что природные условия могут повлиять на ход боевых действий. Соответственно, сегодня можем сказать, что у нас есть окно возможностей, хотя я не люблю этот термин, примерно до конца первой декады октября. Но все будет зависеть от многих других факторов, в частности, возможности противника сосредоточить дополнительные ресурсы. Ведь сейчас мы работаем, чтобы заставить его ввести в бой максимум резервов, чтобы после нашего прорыва у врага просто не было возможности продолжать эти боевые действия. То есть речь идет об активных боевых действиях до середины или конца первой декады октября.