Сейчас идет гибридный этап Третьей мировой войны, - политолог-международник Несвитайлов
Сейчас ситуацию в мире можно охарактеризовать как гибридную Третью мировую войну. С каждым месяцем растут шансы, что она перейдет в горячую фазу
Об этом в эфире Еспресо заявил политолог-международник Максим Несвитайлов.
"Мы находимся на этапе гибридной Третьей мировой войны. 8 лет до полномасштабного вторжения мы были свидетелями гибридной локальной войны. У нее было два варианта развития событий - либо урегулирование мирным путем, переговорами, либо переход в горячую фазу конфликта, что и случилось", - сказал он.
По мнению эксперта, сейчас мы переживаем то же самое, только в большем масштабе.
"Сейчас ситуацию в мире можно охарактеризовать как гибридную Третью мировую, которая также имеет все шансы завершиться определенными договоренностями, но с каждым месяцем эти шансы уменьшаются. Увеличиваются шансы перехода в горячую фазу. Есть очень много неизвестных факторов - мы не знаем всех планов и стратегий Китая. Ситуация непростая и гибридный этап Третьей мировой продолжается в полный рост", - подытожил Несвитайлов.
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