Об этом в эфире Еспресо заявил политолог-международник Максим Несвитайлов.

"Мы находимся на этапе гибридной Третьей мировой войны. 8 лет до полномасштабного вторжения мы были свидетелями гибридной локальной войны. У нее было два варианта развития событий - либо урегулирование мирным путем, переговорами, либо переход в горячую фазу конфликта, что и случилось", - сказал он.

По мнению эксперта, сейчас мы переживаем то же самое, только в большем масштабе.

"Сейчас ситуацию в мире можно охарактеризовать как гибридную Третью мировую, которая также имеет все шансы завершиться определенными договоренностями, но с каждым месяцем эти шансы уменьшаются. Увеличиваются шансы перехода в горячую фазу. Есть очень много неизвестных факторов - мы не знаем всех планов и стратегий Китая. Ситуация непростая и гибридный этап Третьей мировой продолжается в полный рост", - подытожил Несвитайлов.