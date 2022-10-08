Об этом в эфире Еспресо рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Инфляцию мы ожидаем где-то на уровне 30% и в дальнейшем также на уровне 30%. На самом деле главный экономический вызов – это рост цен, который на самом деле мы остановить не можем никак и ничем. Относительно курса. Пока идет война, давление на национальную валюту сохранится, а дальше все зависит от очень многих факторов. В первую очередь, от уровня поддержки наших западных партнеров", - сказал он.

Инвестиционный банкир отметил, что курс гривны после завершения войны будет зависеть от того, будут ли западные партнеры финансировать потребности Украины, чтобы не пришлось Национальному банку печатать деньги.

"Если они будут полностью финансировать наши потребности, которые есть в деньгах, чтобы резервы у Центрального банка не спадали, чтобы полностью финансировался дефицит бюджета и НБУ не включал на полную печатный станок. Поэтому будет какое-то постепенное замедление гривни. Однако, опять же, сейчас фундаментальных причин для падения гривни нет, но давление на национальную валюту будет сохраняться до завершения войны", – заявил Сергей Фурса.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса убежден, что курс гривни на черном рынке разгоняется спекулятивно.

Национальный банк Украины 21 июля установил новый официальный курс гривни по отношению к американскому доллару на уровне 36,56 грн за доллар. Следовательно, он вырос на 25% от 24 февраля, когда он был зафиксирован в связи с полномасштабным вторжением РФ.

29 июля Национальный банк Украины принял постановление об ужесточении требований к ряду небанковских учреждений с целью минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны. Этим решением НБУ запретил обменникам показывать курс валют на уличных табло.

В субботу 8 октября доллар на черном рынке стоит 41,10 грн, а за евро просят 39,70 грн.

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