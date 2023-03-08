Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Жозепа Борреля в Стокгольме во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов Евросоюза.

"В том, что касается "Северного потока", – это серьезное дело. Во-первых, никогда нельзя бояться правды, и я не боюсь какой-либо правды. Но в настоящее время мы говорим сугубо о спекуляциях. Расследование точных обстоятельств того, что произошло, продолжается в Швеции, Дании и Германии. И давайте будем серьезными. Пока расследование продолжается, мы не можем спешить и делать какие-то выводы", - сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что акт саботажа на газопроводах "Северных потоков" действительно свершился. Для Европейского Союза это указывает на необходимость повысить бдительность вокруг собственной критической инфраструктуры.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон воздержался от предположений о причине взрывов трубопроводов.

"Сейчас ведется прокурорское расследование при поддержке шведской службы безопасности. Пока этот процесс продолжается, мы не можем делать никаких выводов, должны дождаться завершения расследования. Но я соглашаюсь с выводами высокого представителя ЕС относительно важности защиты критической инфраструктуры, а также повышения осведомленности людей и понимания того, что мы должны также противостоять гибридным угрозам", – подытожил шведский чиновник.