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"Сейчас это спекуляции": Боррель призвал не делать преждевременных выводов о взрывах на "Северных потоках"

8 мартa, 2023 среда
20:10
Мир

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель предостерег от спекуляций вокруг причин взрывов на трубопроводах обоих российских "Северных потоков" и призвал дождаться результатов расследования

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Жозепа Борреля в Стокгольме во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов Евросоюза.

"В том, что касается "Северного потока", – это серьезное дело. Во-первых, никогда нельзя бояться правды, и я не боюсь какой-либо правды. Но в настоящее время мы говорим сугубо о спекуляциях. Расследование точных обстоятельств того, что произошло, продолжается в Швеции, Дании и Германии. И давайте будем серьезными. Пока расследование продолжается, мы не можем спешить и делать какие-то выводы", - сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что акт саботажа на газопроводах "Северных потоков" действительно свершился. Для Европейского Союза это указывает на необходимость повысить бдительность вокруг собственной критической инфраструктуры.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон воздержался от предположений о причине взрывов трубопроводов.

"Сейчас ведется прокурорское расследование при поддержке шведской службы безопасности. Пока этот процесс продолжается, мы не можем делать никаких выводов, должны дождаться завершения расследования. Но я соглашаюсь с выводами высокого представителя ЕС относительно важности защиты критической инфраструктуры, а также повышения осведомленности людей и понимания того, что мы должны также противостоять гибридным угрозам", – подытожил шведский чиновник.

  • Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления . Уже 27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток – 2". Тогда же премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .
  • Позже стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток".
  • Уже 1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении утечки газа.
  • Впоследствии спецслужбы Швеции подтвердили диверсию на "Северных потоках" и искали виновных в подрывах. В то же время, немецкие следователи заявили, что не имеют доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".
  • СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя в них след проукраинских сил, однако официальные лица стран советуют дождаться результатов следствия.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что до сих пор неизвестно, кто причастен к взрывам на газопроводах "Северный поток" в сентябре 2022 года.
Россия
ЕС
газ
Жозеп Боррель
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