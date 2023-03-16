Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Если смотреть с исторической точки зрения, то даже процесс потери Украиной независимости и ее восстановления был короче, потому что мы говорим о периоде с конца XVIII столетия до 1991 года с перерывом на 1918-21 годы, когда все-таки создавалось Украинское государство. Если речь идет о потере церковной независимости, то здесь все на 100 лет быстрее началось.В середине XVII века, когда по сути Украина потеряла церковную независимость.Соответственно, мы преодолеваем более глубокие исторические процессы.Церковная независимость отстает от политической, хотя хорошо, что уже начали догонять", - отметил народный депутат Украины.

Владимир Вятрович считает, что получение Томоса является своеобразным аналогом церковной независимости к акту 24 августа 1991, но запоздалым.

"Мы долго до этого созревали из-за того, что общество труднее преодолевает более длительную зависимость. Кроме того, надо понимать, что церковь по определению и своей природе является более консервативной структурой, чем политика. На мой взгляд, сейчас есть все основания для того, чтобы уже говорить о созревшей церковной независимости Украины, мы уже имеем независимую украинскую церковь: и Православную церковь Украину, и Украинскую греко-католическую церковь, но вместе с тем пока здесь присутствует и российская православная церковь, однако уже нет доминирования РПЦ, но ее присутствие в Украине является опасной. И здесь снова параллели с политической историей; мы имеем свое политическое государство и ВСУ, но вместе с тем мы еще отвоевываем свои территории, потому что здесь есть и вооруженные силы РФ. И то же самое по сути в церковном вопросе", - отметил Вятрович.