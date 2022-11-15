Сейчас есть не только российско-украинская война, но и полномасштабный международный конфликт, - дипломат Климкин
Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.) отметил, что последствия ракетных ударов РФ по Украине – это гибридная атака на Молдову
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Дипломат прокомментировал ракетные удары РФ по Украине, в результате которых в Молдове частично пропал свет.
"Война России против Украины уже захватила Молдову и это тоже атака Кремля, хоть и опосредованная, но это гибридная атака. Кремль также может начать гибридные атаки и на другие страны Европы. К тому же Молдова благодаря нам также получила кандидатство в ЕС, поэтому в Кремле сидят и по-кремлевски радуются, что теперь и Молдову достали, ведь они не могли не рассчитывать масштабы ракетных ударов.
- 15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ривне, Харькове, Житомире и других городах.
- В Молдове на фоне ракетных ударов по Украине возникли проблемы с электроснабжением
- В результате обстрелов энергетических объектов по всей Украине введены аварийные отключения света
- В результате ракетной атаки россиян в Украине повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры
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