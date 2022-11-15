Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Дипломат прокомментировал ракетные удары РФ по Украине, в результате которых в Молдове частично пропал свет.



"Война России против Украины уже захватила Молдову и это тоже атака Кремля, хоть и опосредованная, но это гибридная атака. Кремль также может начать гибридные атаки и на другие страны Европы. К тому же Молдова благодаря нам также получила кандидатство в ЕС, поэтому в Кремле сидят и по-кремлевски радуются, что теперь и Молдову достали, ведь они не могли не рассчитывать масштабы ракетных ударов.

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