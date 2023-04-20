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Сейчас есть более важные вещи: выборы в Раду пройдут сразу после прекращения военного положения, - Стефанчук

20 апреля, 2023 четверг
19:32
Общество Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что проведение парламентских выборов сейчас не ко времени, ведь согласно законодательству, они не могут проводиться во время военного положения

Об этом он высказался в интервью Укринформу.

По его словам, вопрос выборов регулируется Конституцией, Избирательным кодексом и рядом других законодательных актов. В то же время в законе "О правовом режиме военного положения" сказано, что во время военного положения выборы не могут проводиться. Он считает это логичным, ведь невозможно обеспечить участие всех граждан в выборах.

"Думаю, что выборы состоятся сразу после прекращения военного положения. В противном случае нужно менять закон, но опять-таки я очень сомневаюсь, что сейчас будет возможность провести в Украине качественные, законные выборы, результатам которых будет доверять общество. Я так вижу этот процесс учитывая анализ действующего законодательства. Также мне кажется, что сейчас есть более важные вещи, на которых нужно сконцентрироваться. Это точно не вопрос выборов", - говорит Стефанчук.

В настоящее время важно сосредоточивать все усилия на одержании победы над агрессором, отметил он.

"Будет победа – будет все остальное", - добавляет глава ВР.

Очередные парламентские выборы проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады Украины. Согласно этому, следующие парламентские выборы должны пройти в октябре 2023 года.

  • Ранее глава Комитета избирателей Украины Кошель заявил, что во время войны власти проводят ошибочную информационную политику.
Украина
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
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