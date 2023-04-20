Сейчас есть более важные вещи: выборы в Раду пройдут сразу после прекращения военного положения, - Стефанчук
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что проведение парламентских выборов сейчас не ко времени, ведь согласно законодательству, они не могут проводиться во время военного положения
Об этом он высказался в интервью Укринформу.
По его словам, вопрос выборов регулируется Конституцией, Избирательным кодексом и рядом других законодательных актов. В то же время в законе "О правовом режиме военного положения" сказано, что во время военного положения выборы не могут проводиться. Он считает это логичным, ведь невозможно обеспечить участие всех граждан в выборах.
"Думаю, что выборы состоятся сразу после прекращения военного положения. В противном случае нужно менять закон, но опять-таки я очень сомневаюсь, что сейчас будет возможность провести в Украине качественные, законные выборы, результатам которых будет доверять общество. Я так вижу этот процесс учитывая анализ действующего законодательства. Также мне кажется, что сейчас есть более важные вещи, на которых нужно сконцентрироваться. Это точно не вопрос выборов", - говорит Стефанчук.
В настоящее время важно сосредоточивать все усилия на одержании победы над агрессором, отметил он.
"Будет победа – будет все остальное", - добавляет глава ВР.
Очередные парламентские выборы проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады Украины. Согласно этому, следующие парламентские выборы должны пройти в октябре 2023 года.
- Ранее глава Комитета избирателей Украины Кошель заявил, что во время войны власти проводят ошибочную информационную политику.
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