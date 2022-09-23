Сейчас единственный вариант противолодочной борьбы с Россией – это подводные дроны, - капитан 1-го ранга запаса ВСУ
Эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса ВСУ Андрей Рыженко убежден, что сейчас Украине необходимы подводные беспилотные системы, которые намного дешевле подводных лодок и не уступают им в эффективности во время борьбы с Россией в Черном море
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"У нас остается задача без решения – это противолодочная борьба. И вот сейчас единственный вариант, как находить и уничтожать подлодку противника, как я вижу, – подводные дроны. Потому, что это в сотни раз дешевле строительства подводных лодок, и здесь надо отметить, что под лодки нужны базы, гораздо большая подготовка экипажей, нужно их содержание, а содержание – это также большая сумма. Дроны такие есть, они строятся в Европе, Азии, например, есть компании в Корее, Италии, Румынии. Рынок полузакрытый, но, я думаю, что при необходимости доступ в ВСУ к этому будет", – рассказал Андрей Рыженко.
Эксперт Центра оборонных стратегий говорит, что использование подводных и надводных беспилотников – это идеальное решение на данном этапе войны с Россией, ведь они не уступают лодкам в эффективности, а стоят гораздо дешевле.
"Дроны надводные широко используются для противоминных действий. Я думаю, что это идеальный вариант для нас, поэтому если вы соедините дельту Дуная с мысом Тарханкут в Крыму, то все, что будет на Севере, это глубины до 50 метров, это такой клондайк для минной борьбы". Так много мин сейчас и вот для того, чтобы их нейтрализовать, потребуется много этих средств, и транчик стоит $50–100 млн, а дроны, которые могут делать практически тоже самое, но не так далеко (далеко и не надо), стоят на несколько порядков меньше. И такие системы тоже есть на рынке. То есть не нужно фокусироваться на платформе", - рассказал он.
Андрей Рыженко считает, что нужно учитывать ресурс, который имеет страна. После того как Украине удастся прикрыть ближнюю зону от врага, можно начать разговоры о наращивании собственных платформ с лодками, а пока ограничиться целесообразным вариантом в виде подводных и надводных беспилотных систем.
"Надо не забывать, что у нас системы базирования, к сожалению, нет, все базы были в Крыму. А за 8 лет мы ничего так и не построили, начали, но знаем, что не построили. А для подлодок и таких больших кораблей Мы видим, что его сейчас постоянно обстреливают Задача – это искать способности для начальной позиции построения обороны и они должны соответствовать тем ресурсам, которые есть, и исходя из этого, я могу сказать, что дроны – это очень хороший вариант для нас на нынешнем этапе. И они позволят выполнить все поставленные задачи. В том числе нейтрализовать силы противника в районе Крыма", - рассказал капитан 1-го ранга запаса ВСУ.
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